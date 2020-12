Coronavirus.- Tailandia afirma que apostará por un modelo alejado del turismo masivo tras el fin de la pandemia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Agencia Nacional de Turismo (TAT, por sus siglas en inglés) de Tailandia ha expresado este jueves su intención de apostar por un modelo alejado del turismo de masas, una vez el sector se recupere con el fin de la pandemia, que ha dejado de momento poco más de 4.000 casos y 60 fallecidos en este país del sureste asiático.



"Basta de turismo masivo. Cuando esta industria se recupere, Tailandia no debería percibirse como un lugar inseguro, sino como un destino 'atractivo', lo que significa que brindaremos seguridad, higiene, sostenibilidad ambiental, experiencias adicionales", ha dicho el responsable del TAT, Yuthasak Supasorn.



Yuthasak ha explicado que antes del inicio de la crisis sanitaria, el gasto promedio de los turistas extranjeros que llegaban en los últimos años a Tailandia había descendido de los 50.000 baht (1.300 euros) a los 47.000 baht (1.200 euros), informa el diario 'Bangkok Post'.



Es por ello, que el próximo año el TAT, ha avanzado, se ha marcado el objetivo de crear un producto turístico capaz de atraer mayores ingresos por parte de los visitantes de otros países, al menos 62.000 baht por viaje (cerca de 1.700 euros).



Aunque pese a la laxitud de las restricciones decretadas por las autoridades, la llegada de turistas no ha superado las 1.200 personas en octubre, frente a las tres millones registradas el años pasado durante ese mismo mes, Yuthasak, se ha mostrado optimista y ha apuntado que sector ya logró recuperarse de crisis pasadas.



Si bien para minimizar al máximo las pérdidas, el sector depende ahora más que nunca del mercado y los desplazamientos a nivel interior, Yuthasak ha reconocido que existen algunos destinos, en los que no se esperan "ganancias inesperadas", como la provincia de Phuket, muy dependiente del turismo que viene del exterior.