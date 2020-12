Coronavirus.- Guterres critica a los gobiernos que han ignorado las directrices de la OMS

20/11/2020 Ant�nio Guterres, secretario general de la ONU POLITICA INTERNACIONAL LEV RADIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



NUEVA YORK, 3 (DPA/EP)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha criticado a los gobiernos que han ignorado en estos últimos meses las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la pandemia de coronavirus, aunque ha evitado dar nombres.



"Lamentablemente, muchas de las recomendaciones (de la OMS) no se siguieron. Y en algunas situaciones, hubo una negación de los hechos y una ignorancia de la guía", ha dicho Guterres en la apertura de una reunión de la Asamblea General de la ONU dedicada a la COVID-19.



El máximo responsable de Naciones Unidas considera que las recomendaciones de la OMS "deberían haber sido la base para una respuesta global coordinada" frente a la emergencia sanitaria.



La sesión no concluirá con ninguna declaración formal, sino con un documento resumen elaborado por el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, quien ha apuntado que el objetivo es que distintos actores puedan "escucharse los unos a los otros" y debatir fórmulas para "recuperarnos mejor y más fuertes". "No es momento de señalar a nadie", ha apostillado.