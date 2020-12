Coronavirus: EEUU registra la jornada más mortal de la pandemia

(Bloomberg) -- Estados Unidos registró su día más mortal de la pandemia, con muertes por covid-19 que superaron las 2.700, según la Universidad Johns Hopkins. Las hospitalizaciones en el país alcanzaron las 100.000 por primera vez.

Los Ángeles pidió a los residentes que se quedaran en casa y a las empresas que requieren trabajo en persona que dejen de operar.

El Reino Unido se convirtió en el primer país occidental en aprobar una vacuna de covid-19, dando la autorización para la inyección de Pfizer Inc. y BioNTech SE antes de las decisiones de Estados Unidos y la Unión Europea. El número de muertes diarias por el virus en Alemania aumentó a su nivel más alto desde mediados de abril, y la canciller Angela Merkel amplió el cierre parcial del país tres semanas más.

La prefectura japonesa de Osaka emite una alerta roja por primera vez el jueves, lo que indica que la región se encuentra en estado de emergencia, debido al creciente número de pacientes graves, según ha informado la emisora TBS sin especificar las fuentes.

Avances importantes:

Seguimiento de casos: los casos alcanzan los 64,5 millones; las muertes superan los 1,49 millones

Operación Warp Speed y la autorización de vacunas en Reino Unido adelantan a Europa

Hong Kong recibe críticas por cerrar escuelas mientras otros lugares las abren

Estados Unidos: Nueva York, California, el Cinturón del Óxido registran un aumento de muertes

Seguimiento de vacunas: las vacunas de covid-19 están a punto de comenzar

Los Ángeles ordena el confinamiento de sus residentes conforme la ciudad se acerca a un ‘punto de inflexión’ (12:44 pm HK)

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, emitió una orden para que los residentes se queden en sus hogares y para que todas las empresas que requieren trabajo en persona dejen de operar. La medida se produce conforme la ciudad “se acerca a un punto de inflexión devastador”, dice el comunicado.

La estricta orden estableció excepciones para servicios religiosos al aire libre, las personas sin hogar y actividades esenciales como supermercados y bancos.

EE.UU. registra el día más mortal y las hospitalizaciones superan las 100.000 (10:16 am HK)

Estados Unidos registró su día más mortal, con más de 2.700 muertes por covid-19, superando el máximo anterior de abril, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. La cifra total de muertes en el país es de más de 273.000, la mayor de cualquier nación, y los hospitales en algunas regiones se están acercando a su plena capacidad.

Es probable que el Cinturón del Óxido, Nueva York y California aceleren el ritmo de muertes por covid-19 en las próximas semanas a medida que EE.UU. se acerca a los 300.000 fallecimientos, según una previsión de Amherst’s Reich Lab de la Universidad de Massachusetts.

El número de fallecidos aumenta a medida que las hospitalizaciones en Estados Unidos superaron las 100.000 por primera vez, según el Proyecto de Seguimiento Covid. Las hospitalizaciones aumentaron en más de 1.000 al día a finales de noviembre, según muestran datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. California registró un incremento del 38% del 23 de noviembre al 1 de diciembre, con 8.171 pacientes con coronavirus hasta el martes. Los pacientes hospitalizados por covid-19 en Arizona aumentaron un 28% a 2.479.

