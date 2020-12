Copa elegida la aerolínea latinoamericana más destacada en los últimos 10 años

"En medio de la peor crisis en la historia de la aviaci�n y de nuestra aerol�nea, nos llena de mucho orgullo recibir este importante reconocimiento", dijo en presidente Ejecutivo de Copa, Pedro Heilbron. EFE/Jo�dson Alves/Archivo

Panamá, 2 dic (EFE).- Copa Airlines informó este miércoles que fue elegida como la aerolínea latinoamericana más destacada durante los últimos 10 años por FlightGlobal, considerada una de las principales fuentes de investigación e información de la comunidad aeronáutica mundial.

"En medio de la peor crisis en la historia de la aviación y de nuestra aerolínea, nos llena de mucho orgullo recibir este importante reconocimiento", dijo en presidente Ejecutivo de Copa, Pedro Heilbron.

La pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado duramente a la aviación comercial del mundo debido a los cierres de las economías y restricciones a los viajes.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, retomó los vuelos a mediados de agosto con apenas el 2 % de los viajes que realizaba antes de la pandemia, y aspira operar al 30 % de su capacidad cierre de este año.

Antes de la pandemia y el cierre de fronteras, Copa operaba una media de 350 vuelos diarios a través del "hub" de las Américas, el centro de conexiones con más vuelos internacionales en la región, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, conectando a 80 ciudades de 33 países de Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con los datos de la empresa.

El haber recibido el reconocimiento de los Decade of Airline Excellence Awards "es el resultado del trabajo, dedicación y compromiso de todo el equipo humano de Copa Airlines", que ofrece "un servicio de clase mundial" y busca posicionar al "Hub de las Américas" de Panamá "como el mejor punto de conectividad del continente", afirmó Heilbron en un comunicado.

"De esa manera, seguiremos contribuyendo al crecimiento de la región, que necesita de una aviación sólida hoy más que nunca frente a la situación que vivimos actualmente", añadió el presidente ejecutivo de Copa.

Un comunicado de la empresa indicó que "Copa Airlines fue premiada gracias al enfoque en su estrategia de flota y en la creación del Hub de Las Américas, que conecta destinos a través de toda América Latina, incluyendo mercados secundarios, con el resto del continente y el Caribe".

Precisó además que los premios Decade of Airline Excellence Awards fueron lanzados este año por FlightGlobal, Airline Business y la práctica de aviación civil de Korn Ferry, el mayor proveedor de soluciones de capital humano del mundo, en lugar de los premios Airline Strategy Awards, que regresarán en 2021.

"Los ganadores fueron seleccionados por un panel independiente de expertos de la industria. Además del ganador de América Latina, el reconocimiento del Decade of Airline Excellence Awards también fue otorgado a aerolíneas en las categorías de África, Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y Medio Oriente".

Copa Airlines fue catalogada como la segunda aerolínea más puntual del mundo en el 2019 por la Official Airline Guide (OAG) de Londres y, por séptimo año consecutivo, como la más puntual de Latinoamérica por Cirium.