Congreso de Perú aprueba por insistencia devolver aportes a pensionistas

Vista del interior del Congreso en Lima (Per�). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 2 dic (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó, por insistencia, un proyecto de ley que ordena la devolución de hasta 4.300 soles (1.194 dólares) a los 4,7 millones de afiliados al sistema público de pensiones, una iniciativa rechazada por el Ejecutivo por el millonario desembolso que representa para el Estado.

La ley de devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) fue aprobada con el voto de 87 legisladores, 21 en contra y 3 abstenciones, a pesar de que el Gobierno la observó inicialmente y después anunció que presentaría una demanda ante el Tribunal Constitucional para impedir su ejecución.

Dado que el sistema público de pensiones tiene un mecanismo de reparto, que significa que los trabajadores en activo aportan a un fondo común del cual se pagan las pensiones de los jubilados, el Ministerio de Economía rechazó la figura planteada por el Parlamento.

TAMBIÉN DEVOLVIÓ APORTES A PRIVADOS

El Congreso ya había aprobado meses atrás la devolución de los aportes al sistema privado de pensiones, donde los afiliados tienen cuentas individuales y están a cargo de las admninistradoras de fondos de pensiones (AFP).

Con esta norma, la ONP debe devolver los aportes por hasta una unidad impositiva tributaria (4.300 soles o 1.194 dólares) a los aportantes activos o inactivos del Sistema Nacional de Pensiones, que ascienden a 4,7 millones de personas.

Las personas mayores de 65 años que no han logrado cumplir con los requisitos para recibir una pensión, entre ellos haber aportado 20 años, tendrán derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes.

Esta devolución de fondos será intangible, es decir, que no puede ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación.

Actualmente, existen 576.000 jubilados en el sistema público que reciben sus pensiones y alrededor de 1,6 millones de trabajadores aportantes a este sistema.

No obstante, el 16 % de las jubilaciones son financiadas por el Tesoro Público, pues los aportes de los trabajadores son insuficientes.

APORTES MÍNIMOS AL FONDO

Durante el debate de la norma, el legislador de Fuerza Popular Diethell Columbus explicó que casi un millón de afiliados a la ONP van a recibir hasta 250 soles (69 dólares), que es el monto total de los aportes que hicieron.

"Casi 450.000 afiliados tienen entre 250 y 500 soles (140 dólares) y eso es lo único que van a poder retirar, y otros 400.000 más que tiene entre 500 y 700 soles (194 dólares). Estamos hablando de 1.800.000 compatriotas afiliados a la ONP, cuyos montos son bajos", remarcó.

El partido de Columbus había planteado que los afiliados reciban un bono excepcional de 800 soles (222 dólares), en lugar del retiro de sus aportes que son menores a esa cantidad.

MANTENDRÁN ENFRENTAMIENTO CON EL EJECUTIVO

El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, declaró, al sustentar el proyecto, que "el Ejecutivo se opone y los afiliados a la ONP demandan la devolución de sus aportes porque requieren con urgencia por la pandemia, porque no cuentan con ninguna pensión".

"Si el Poder Ejecutivo presenta una demanda inconstitucional y el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, de inmediato presentaremos una nueva propuesta que concuerde con lo que señale el TC para cumplir con los aportantes", agregó.

A su vez, el presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, José Luis Luna Morales, uno de los promotores de la ley, dijo que "hay una deuda social que hay que pagar y que el presidente le niegue esa posibilidad a los hermanos de la ONP es un insulto".

"Este Congreso hoy tiene la responsabilidad histórica de no darles la espalda", agregó el legislador del partido Podemos Perú y actualmente investigado por presunta corrupción.