China.- El influyente exdiputado hongkonés Ted Hui anuncia que se quedará en Dinamarca como forma de "autoexilio"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El influyente exdiputado hongkonés Ted Hui ha anunciado este jueves que se quedará en Dinamarca, donde se encuentra en el marco de una visita de tres días, como forma de "autoexilio".



En un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook, el activista ha matizado, además, que abandona el Partido Democrático, de centro-derecha. "No tengo palabras para explicar mi dolor y es difícil controlar las lágrimas", ha dicho.



El anuncio de Hui llega horas después de que un tribunal de Hong Kong decretara prisión preventiva contra el magnate local de los medios de comunicación Jimmy Lai tras negar su libertad bajo fianza un día después de ser detenido por un delito de fraude.



Esta misma semana, el activista Joshua Wong fue condenado a poco más de un año de prisión por organizar y participar en una serie de protestas. Junto a él, los activistas Agnes Chow e Ivan Lam también han sido condenados a diez meses y siete meses de prisión, respectivamente.



"Desde que dejé Hong Kong he oído noticias de que cada vez más amigos y activistas prolibertad están siendo encarcelados", ha aseverado Hui, que se enfrenta a cargos relacionados con las protestas.



A finales de noviembre fue detenido por intentar frenar el debate del proyecto de ley que criminaliza los ataques al himno nacional celebrado entre mayo y junio de este año.



Hui informó entonces de su detención en Facebook y Twitter, explicando que se había producido después de que fuera acusado de violar la seguridad de la sede parlamentaria al traer "líquidos malolientes", durante el debate de aprobación de la ley contra las injurias al himnos celebrado el 28 de mayo y el 4 de junio.



"Desde que se aprobó la ley de seguridad nacional hemos caído en la oscuridad y la tiranía del Partido Comunista Chino", ha manifestado antes de aclarar que no pedirá asilo político en Dinamarca.



En este sentido, y sin explicar qué estatus legal le permitirá permanecer en el territorio, ha insistido en que su "único hogar es Hong Kong", al que espera "regresar" mientras "suenan las campanas de la libertad".