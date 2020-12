Chelo García Cortés cumple años alejada de las polémicas que mancharon su imagen pública

18/08/2016 Chelo Garc�a Cortes lleva 40 a�os dedicada al mundo del coraz�n, una cifra redonda que ha querido celebrar abriendo su coraz�n a la revista SEMANA EUROPA ESPA�A SOCIEDAD CHELO GARC�A CORTES/EUROPA PRESS



MADRID, 3 (CHANCE)



Chelo García Cortés es una de las colaboradores todoterreno de televisión. Le da lo mismo una silla, que un sillón, que un micrófono y salir como reportera, que sentarse en la silla del Deluxe para hablar de ella y de su vida más íntima. La profesión ha cambiado y con ella, también lo ha hecho nuestra Chelo. La periodista tuvo un año complicado cuando salió de Supervivientes ya que se tuvo que enfrentar a todas las críticas, pero también a sus compañeros, que juzgaron su paso por la isla.



Gracias a no sé el qué, Chelo García Cortés ya no es polémica y por tanto, su vida privada permanece guardado bajo llave. Al menos por el momento, porque ya saben cómo funciona la televisión. Es por eso por lo que la colaboradora se encuentra en uno de sus momentos más cómodos en su trabajo y puede hablar con total libertad de cualquier tema.



En todo caso, Chelo García Cortés ha sabido renovarse y amoldarse a la nueva televisión y a lo que este conlleva. De hecho, estas últimas semanas la hemos visto hablando de la polémica que ha surgido con Isabel Pantoja y no ha tenido tapujos para tachar a la que fuera su íntima amiga, como una persona ambiciosa.



Hoy, Chelo García Cortes cumple 69 años y lo hace por todo alto. Como bien hemos dicho, teniendo el mejor momento de su vida profesional y estando más tranquila que nunca en su silla de Sálvame. Y es que después de haber pasado por Quiero dinero, la colaboradora se merecía descansar un poco tras el ritmo que ha llevado semanas pasadas.