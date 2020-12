Casillas: “Me sacaré título de entrenador, pero mi vocación no es entrenar”

El exportero Íker Casillas (i) y el tenista Rafael Nadal posan para los fotógrafos, durante la 14º edición de la Gala de Premios AS del Deporte, este jueves en el Teatro Real en Madrid. EFE/ Juanjo Martin

Madrid, 3 dic (EFE).- Iker Casillas, exguardameta internacional del Real Madrid, dijo a EFE este jueves que se sacará la licencia de entrenador, pero que no se ve entrenando a ningún equipo porque no es su vocación.

Casillas asistió este jueves a la gala de los premios AS y recibió el galardón del periódico deportivo que reconoce la trayectoria profesional del deportista.

Tras su desafortunada retirada del fútbol profesional en agosto de 2020 debido a un infarto de miocardio, el futuro de Iker sigue siendo una incógnita. El exguardameta de la selección española admitió en varias ocasiones que quiere seguir vinculado con el fútbol, pero, tal y como declaró, será fuera de los banquillos.

El exportero reconoció que sería bonito volver a cruzar su camino con el club que lo vio crecer, el Real Madrid, y preguntado por Zidane y la situación que atraviesa ahora mismo el club blanco, dijo que confía en el técnico francés y que está seguro de que hará “todo lo posible por devolver al Madrid al lugar que se merece, que es arriba”.