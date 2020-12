Casi "Pro": el iPad Air 4 y el iPad 8 de Apple a prueba

HANDOUT - El nuevo iPad Air 4 (izq.) y el iPad 8 con teclados Apple. Foto: Apple Inc./dpa - ATENCI�N: S�lo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el cr�dito completo

Apple apuesta por una línea clara: al igual que el iPad Pro, el nuevo iPad Air cuenta ahora también con un llamativo marco de acero inoxidable. El nuevo Air también ha heredado otras características del iPad Pro. Por ejemplo, ya no se carga con un cable Lightning, sino que tiene una toma USB-C. Sin embargo, todavía hay diferencias con los modelos Pro. En el iPad Air 4 llama la atención, ya a primera vista, lo delgados que son los bordes de la pantalla. Esto se debe principalmente al hecho de que Apple ha eliminado el botón de inicio que ocupaba tanto espacio en el borde inferior de la pantalla. El dispositivo aún se puede desbloquear con una huella digital. El sensor táctil de identificación se ha trasladado al botón de encendido y apagado en la parte superior. En las pruebas prácticas, la calidad de visualización del iPad Air ha sido particularmente convincente. El panel de la pantalla ha sido laminado con una capa de vidrio antirreflectante. El resultado: el display de 10,9 pulgadas refleja notablemente menos luz. En comparación con el iPaid Air 3, el número de píxeles se ha incrementado ligeramente a 3,87 millones. En combinación con el Apple Pencil y la alta fidelidad de color, el iPad Air es una máquina móvil para el procesamiento creativo de imágenes, entre otros con ayuda de aplicaciones como Pixelmator Photo. Al igual que la versión Pro, el iPad Air 4 es compatible con la segunda generación del Apple Pencil, que presenta un lado plano para adherirlo magnéticamente al lateral de la carcasa y cargarlo. El iPad Air 4 también se luce como estación móvil para la edición de vídeos. El chip A14 Bionic —o más precisamente el así llamado "sistema en chip" (SoC), que cuenta con varios procesadores individuales— le otorga al iPad tanta potencia que garantiza resultados impecables incluso al editar videos con una resolución de 4K en una aplicación como Luma Fusion. Las imágenes a editar en el iPad deberían ser filmadas con el iPhone, ya que el iPad Air no cuenta con la mejor cámara que tiene la compañía en su surtido. La resolución se ha aumentado de ocho a doce megapíxeles, las fotos muestran detalles más finos y la apertura ligeramente mayor (f/1,8 en lugar de f/2,4) también contribuye a mejorar la visualización, pero los enormes avances en ambientes oscuros introducidos en el iPhone 11 y 12 se echan mucho de menos. Al igual que lo hizo con el iPad Pro, Apple promociona el nuevo iPad Air 4 como una herramienta de trabajo completa que puede reemplazar en gran medida a una computadora portátil. Como opciones de teclado están disponibles el Smart Keyboard Folio, por 193 euros (aproximadamente 229 dólares estadounidenses), así como el Magic Keyboard con un trackpad, que cuesta 330 euros. Para muchos usuarios, las características Pro del iPad Air son sin duda un gran atractivo. Con 64 gigabytes (GB) de memoria, el nuevo iPad cuesta alrededor de 630 euros, y por lo tanto es 250 euros más barato que el actual iPad Pro de once pulgadas con 128 GB. Para aquellos que necesitan un poco más de memoria, la firma ofrece, por unos 800 euros, el iPad Air 4 con 256 GB. El iPad Air es interesante para todos los usuarios que quieren trabajar como con un modelo Pro, pero que no están dispuestos a gastar 860 euros o más en él. El nuevo iPad 8 es una alternativa para aquellos que no quieran desembolsar los 630 euros del precio de entrada del iPad Air 4. El dispositivo mantiene el diseño tradicional con carcasa redondeada y un borde más amplio. También cuenta con el clásico botón de inicio y un conector para auriculares. Si bien su diseño exterior parece un poco anticuado, el iPad 8 equipa por dentro un modernísimo procesador A12 Bionic. En las pruebas prácticas, los juegos 3D, la grabación de música con Garage Band o la edición de vídeo en Luma Fusion funcionan sin problemas. Como en el iPad Air 4, las cámaras, tanto trasera como delantera, no son realmente convincentes, pero sí suficientes para fotos instantáneas. El iPad 8 no está destinado a sustituir a un ordenador portátil, pero también se puede combinar con un teclado que hace más sencilla la tarea de escribir mensajes o redactar textos. No obstante, y gracias a sus altos rendimientos y potencia, el iPad 8 es más que reproductor de películas o un lector de libros electrónicos. Por un precio de entrada de 369 euros para la versión con 32 GB, el nuevo iPad estándar de Apple es idóneo para utilizar en la vida diaria, ya sea en la escuela o la universidad. El modelo con 128 GB de memoria cuesta 466 euros. Por primera vez, un simple modelo de iPad tiene un chip especial, el "Neural Engine", para aplicaciones de IA (Inteligencia Artificial). El iPad 8 también es compatible con el Apple Pencil de primera generación. dpa