Casi 11.000 casos diarios en Florida, que se prepara para recibir vacunas

Personas con tapabocas esperan poder entrar al Hospital Jackson Memorial en Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 3 dic (EFE).- Cuatro grupos de ciudadanos declarados prioritarios serán los primeros en recibir la vacuna de la covid-19 en Florida (EEUU), un estado que este jueves contabilizó 10.870 casos nuevos y 100 muertes más que la jornada anterior.

La cuenta de casos acumulados desde el 1 de marzo pasado alcanza ya los 1.029.030 y la de muertes asciende a 19.112, de acuerdo con datos oficiales.

Florida es el tercer estado con más contagios y el cuarto con más muertes, según el cómputo de la Universidad Johns Hopkins.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que las autoridades sanitarias del estado están delineando un plan para distribuir las vacunas contra la Covid-19 una vez que las autoridades sanitarias estadounidenses las aprueben.

DeSantis explicó en un video colgado en las redes sociales que todos los estados quisieran tener dosis suficientes para vacunar de una vez a toda su población, pero no va a ser así y por eso es necesario establecer quiénes recibirán la vacuna en primer lugar.

En Florida tendrán prioridad los alojados en residencias y centros geriátricos, el personal sanitario que está en primera línea del frente contra la covid-19, los mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas.

El gobernador republicano dijo que no va a ser obligatorio vacunarse e instó a los floridanos a ser pacientes y esperar a que les llegue el turno de recibir las dos dosis necesarias de la vacuna.

En Florida como en la mayor parte del resto de Estados Unidos se vive una segunda ola otoñal de la covid-19 que, según los expertos, puede causar más problemas desde el punto de vista sanitario incluso que la primera.

A día de hoy había 4.291 personas hospitalizadas por covid-19 en Florida, de ellas 782 en Miami-Dade, el condado más afectado por la pandemia de todo el estado, según datos oficiales.

Desde el 1 de marzo ha habido casi 56.000 ingresos hospitalarios en Florida por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

La ocupación hospitalaria ha ido creciendo a medida que se ha afianzado esta nueva ola otoñal de covid-19. Actualmente está vacante solo un 20 % de las más de 4.800 plazas en unidades de cuidados intensivos que hay en Florida.

En cuanto a las camas de hospital en general, de las 48.096 existentes están vacías 13.570.

Según DeSantis, la primera en llegar a Florida será la vacuna de Pfizer este mismo mes y hasta febrero no se espera poder iniciar la vacunación masiva.

Considerado el epicentro de la pandemia en Florida, el condado Miami-Dade acumula hasta hoy 236.308 casos confirmados y 3.868 muertes.

Los otros dos condados floridanos donde la covid-19 está más extendida son Broward, que registra un acumulado de 110.517 casos y 1.687 muertes, y Palm Beach, que suma 67.106 casos y 1.709 decesos.

Estados Unidos superó los 14 millones de personas infectadas por la covid-19, tras sumar el récord de más de 200.000 casos diarios, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.