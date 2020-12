Casa Real.- Unidas Podemos apoya las cuentas del Rey mientras ERC retira sus enmiendas y la CUP se burla

MADRID, 16/07/2020.- El rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, saluda al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en presencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de coronavirus y a los colectivos que le han hecho frente en primera línea, que se ha celebrado este jueves en el Patio de la Armería del Palacio Real con un acto presidido por el monarca y que cuenta con la presencia de representantes de instituciones, partidos e invitados internacionales. EFE/ Ballesteros POOL



Unidas Podemos ha renovado este jueves su apoyo al dinero que recibe la Casa del Rey dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, mientras que ERC ha retirado las enmiendas que había presentado para tumbar esa partida, lo que ha provocado la burla de la CUP.



La sección presupuestaria que incluye la asignación constitucional al jefe del Estado ha sido objeto de debate en el Pleno del Congreso, en el marco de la última jornada dedicada a las cuentas públicas antes de su envío al Senado.



La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha dado por hecho que ya "se avanza hacia una república feminista" y ha garantizado que su formación sigue trabajando por la instauración de este régimen, pero que, "consciente" del papel que juega ahora como formación integrante del Gobierno, en esta ocasión va a apoyar las partidas para la Casa de Rey incluidas en los Presupuestos para 2021.



Así ha justificado su cambio de posición respecto a años anteriores, cuando pedía dejar sin Presupuesto a la institución monárquica, en lo que coincidía con otras formaciones como los independentistas de ERC.



8,43 MILLONES DE EUROS



En concreto, los Presupuestos contemplan una partida de 8,43 millones de euros para la Casa del Rey para el año 2021, lo que supone un incremento de un 6,5% (544.000 euros más) respecto de las cuentas en vigor desde 2018, cuando se le asignaron 7,88 millones de euros.



Esquerra Republicana decidió a última hora de este miércoles retirar las enmiendas que había presentado para dejar sin presupuestos tanto a la Casa del Rey y como al Tribunal de Cuentas,



Fiel a su tradición, ERC presentó enmiendas para despojar del Presupuesto a la Casa del Rey. Los de Gabriel Rufián criticaban que se premiara a la institución con más de medio millón de euros más en plena emergencia social y que Felipe VI siga cobrando "como beneficiario de unos privilegios históricos incompatibles con la democracia", y no como Jefe del Estado. Por ello, planteaban dejar sin financiación a Zarzuela y asignar al monarca un sueldo en torno a los 90.000 euros anuales, similar al del presidente del Gobierno.



Sin embargo, a última hora del miércoles ERC decidió retirar estas enmiendas. El motivo, según explicaron a Europa Press fuentes de la formación, era el riesgo de que pudieran ser apoyadas por el PP y Vox con el fin de tumbar el proyecto de Presupuestos, ya que la derrota del Gobierno en una sola sección conllevaría el derribo de todo el proyecto.



Esta decisión ha llevado a la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, a burlase de los republicanos y a recriminarles que, al final, vayan a apoyar la sección que permitirá que la Corona cobre "23.000 euros al día" cuando el salario mínimo "no llega a los mil euros al mes".



QUE GRACIOSO, LA DERECHA APOYANDO EN MASA A ERC



También ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone que "la derecha" acabara apoyando "en masa" las enmiendas ahora retiradas de ERC que sí llegaron a votar la semana pasada en la Comisión de Presupuestos. "Todo esto sería gracioso si no fuera por que la Casa Real es intocable", se ha lamentado Vehí.



De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, tras proclamar la "lealtad" de su grupo al Rey, ha explicado que votan en contra de toda esta sección presupuestaria porque, al no haber una votación de conjunto de todo el proyecto, ésta es la manera que tienen los partidos de evidenciar su rechazo a las cuentas.



También desde el PSOE se ha hecho referencia a esta alianza entre Cs y los independentistas catalanes que se visibilizó en el rechazo a las cuentas del Rey en la comisión. El socialista Guillermo Meijón ha recriminado a Bal que "le valga cualquier pacto, incluso con ERC" si es "para ganar al Gobierno" y también se ha quejado de que se utilicen las enmiendas a los Presupuestos para intentar modificar la Constitución introduciendo "cuestiones que no tocan".



DINERO TAMBIÉN EN PRESIDENCIA



Meijón ha apuntado a quienes critican que se incremente la partida para el Rey que ese "aparente aumento" viene motivado por "ajustes presupuestarios de ejercicios anteriores que estaban sin hacer".



Respondía así al diputado de Vox José María Sánchez García, quien previamente había replicado a Podemos que no era cierto que la asignación a Felipe VI se mantuviera inalterable respecto a 2018 y que la Familia Real --los Reyes y la Reina Sofía-- sólo reciben el 9% del total destinado a la Casa del Rey.



El diputado de Vox también ha denunciado que en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia se incluyan ahora siete millones adicionales en concepto de apoyo a la Jefatura del Estado, algo, a su juicio, inconstitucional y que puede suponer un "inaceptable" intento de control del Ejecutivo al Rey "mediante la provisión o no medios económicos".



Por último, desde el PP, Edurne Uriarte, ha cargado contra Unidas Podemos por "poner en cuestión" instituciones como la monárquica y contra su líder, Pablo Iglesias, por considerar que avanzar hacia un horizonte republicano permitirá "profundizar en la democracia española".