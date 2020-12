Casa Real.- El Gobierno evita opinar si la Casa del Rey debe contestar o no a la carta de los militares retirados

01/12/2020 La ministra portavoz y de Hacienda, Mar�a Jes�s Montero, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en Moncloa (Madrid), a 1 de diciembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rehusado este jueves opinar si la Casa del Rey debe o no contestar la carta que los militares retirados enviaron la semana pasada al Jefe del Estado criticando al Ejecutivo de coalición. "Tiene que ser la Casa Real la que pondere en qué sentido quiere o no quiere contestar", ha dicho.



En rueda de prensa en el Congreso tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales para 2021, Montero ha suscrito cada una de las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación con este episodio, y su iniciativa de remitir el escrito a la Fiscalía por si fuera constitutivo de delito.



Aunque para el Gobierno las afirmaciones incluidas en esa misiva están "absolutamente fuera de lugar" y no tienen "ningún tipo de sentido", la ministra ha insistido en que debe ser la Justicia la que "actúe".



HAY QUE DEJAR ACTUAR A LA JUSTICIA



En todo caso, ha querido dejar claro que no hay ningún tipo de preocupación añadida al hecho de que más de 70 militares que han tenido responsabilidades en el pasado se hayan pronunciado por escrito en el sentido que lo han hecho. Ahora "hay que dejar actuar a la justicia", ha reiterado Montero, para añadir su deseo de que episodios como éste no vuelvan a repetirse.



Ahora bien, ha evitado opinar sobre si la Casal del Rey debe o no pronunciar o responder a la misiva porque el Ejecutivo respeta la independencia de la institución monárquica para sus manifestaciones públicas. "Nunca entramos en materias que corresponde a la Casa Real, que tiene que ser la que pondere en qué sentido quiere o no quiere contestar a esto", ha zanjado.



Eso sí, la portavoz del Gobierno ha aprovechado su comparecencia para poner en valor la "profunda" calidad democrática de las Fuerzas Armadas y el "compromiso" de sus hombres y mujeres como, a su juicio, ha quedado en evidencia en esta pandemia del coronavirus.



"Y casos aislados en ningún momento pueden ser botón de muestra del conjunto de militares que, con tanta profesionalidad a lo largo de la democracia, han ido desarrollando un trabajo reconocido por la totalidad e la sociedad", ha concluido.