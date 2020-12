Balonmano.-Las 'Guerreras' se estrenan en el Europeo con dura derrota

03/12/2020 Dimitrieva realiza un lanzamiento en el Rusia-España del Europeo de balonmano femenino EUROPA DEPORTES DINAMARCA UROS HOCEVAR / KOLEKTIFF



La selección española pierde 31-22 ante la Rusia de Ambros Martín tras una mala segunda parte



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de balonmano comenzó este jueves con una dura derrota por 31-22 ante la potente Rusia su camino en el Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca, un partido donde empezó bien para verse poco a poco superada por su rival, sobre todo en la segunda parte.



No fue el estreno deseado por el equipo de Carlos Viver, aunque el reto era complicado porque el combinado que dirige Ambros Martín es actualmente uno de los mejores del mundo pese a haber quedado un escalón por debajo en el pasado Mundial. Lo demostró pese a tener bajas importantes como Vyakhireva, Senn o Frolova, aunque su superioridad no le pudo imponer hasta los segundos 30 minutos donde mejoró mucho en defensa y supo aprovechar los errores ofensivos de las 'Guerreras'.



Sin embargo, estas empezaron mucho mejor el partido y lograron, gracias a su intensidad defensiva y a sus mejores minutos en ataque, tener buenas rentas en el marcador, pero no las supieron sujetar, castigadas en algunos momentos por las exclusiones, en un partido jugado a un altísimo ritmo pese a ser el primero oficial en casi un año para las dos selecciones.



De la mano de la defensa y del acierto de Nerea Pena y desde los siete metros por parte Carmen Martín, la actual subcampeona mundial abrió una primera brecha esperanzadora (4-7), desperdiciando incluso dos balones para hacerla aún mayor. Rusia replicó para igualar (8-8), pero España supo reaccionar y se volvió a escapar con otro 0-3 de parcial (8-11).



A partir de ahí, en cambio, fue variando el guión del partido. Las de Ambros Martín se asentaron en defensa, comenzaron a provocar las pérdidas de las españolas, una auténtica 'pesadilla' todo el choque (18), y lograron coger la delantera en el marcador para ya no soltarla. España sobrevivió a dos exclusiones consecutivas para llegar con opciones al menos al descanso (13-11).



Pero tras este, aunque el combinado de Carlos Viver intentó seguir el fuerte ritmo de las actuales campeonas olímpicas, no lo consiguieron y estas consiguieron mantener a raya a su rival, con Sedoykina creciendo en la portería cuando las españolas lograban superar el 'muro' defensivo rival.



La diferencia en el marcador se fue abriendo sin pausa y la precipitación en el intento de remontada dio paso a más pérdidas que complicaron las cosas. Rusia tampoco aflojó y se hizo con una victoria sin problemas que obliga a España ahora a no fallar ante Suecia el sábado para aspirar a pasar con puntos a la Ronda Principal.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RUSIA, 31 - ESPAÑA, 22 (13-11, al descanso).



--EQUIPOS.



RUSIA: Kalinina (p), Sedoykina (p); Kozhokar (4), Samokhina (2), Managarova (2), Fomina (3), Illarionova (1), Makeeva (1), Gorshenina, Skorobogatchenko (4), Maslova, Bobrovnikova (4), Vedekhina (2), Malashenko, Dmitrieva (4, 2 de pen), Ilyina (2) y Sabirova (2).



ESPAÑA: Silvia Navarro (p), Mercedes Castellanos (p); Marta López (1), Carmen Martín (4, 3 de pen), Carmen Campos, Silvia Arderius, Jénnifer Gutiérrez (4), Nerea Pena (4), Lara González (1), Soledad López, Kaba Gassama (1), Alicia Fernández, Almudena Rodríguez (3), Ainhoa Hernández (2), Lysa Tchaptchet (1) y Mireya González (1).



--PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-4, 4-7, 7-8, 8-8, 9-11, 13-11, 16-14, 19-15, 22-17, 25-19, 27-19 y 31-22.



--ÁRBITRAS: Cristina Nastase y Simona-Raluca Stancu (RUM). Excluyeron dos minutos a Samokhina (2) y Makeeva, por Rusia,, y a Gutiérrez, Gassama, Rodríguez, Tchaptchet, González y Fernández, por España.



--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning.