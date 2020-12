Baloncesto.-El Valencia Basket tropieza ante un inspirado ALBA

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Valencia Basket puso fin a su buena racha en la Euroliga 2020-2021 tras perder este jueves de forma inesperada por 92-100 ante el ALBA Berlin alemán, penúltimo clasificado, pero que le sorprendió con una noche inspirada en La Fonteta.



Llegaba el conjunto entrenado por Aíto García Reneses a la capital del Turia tras haber perdido el pasado martes en Milán por 75-55 y 48 horas después fue capaz de dejar atrás esa pobre actuación ofensiva, apoyado en un gran partido desde la línea de tres y a un efectivo juego colectivo, con el que neutralizó a los 'taronja', que habían encadenado tres victorias consecutivas y que el mismo día de la derrota berlinesa habían sido capaces de asaltar el Palau Blaugrana en Liga Endesa.



Pero apenas hubo rastro de ese equipo, sobre todo de Bojan Dubljevic y Derrick Williams, que después de combinarse para anotar 49 puntos ante los de Sarunas Jasikevicius, se quedaron en ocho (2 y 6), y los de Jaume Ponsarnau lo notaron de sobremanera, aunque su mayor debe estuvo en el tercer cuarto donde dejaron escapar sus opciones.



El ALBA apostó por el juego colectivo y diez de sus once jugadores anotaron en La Fonteta, con mención especial para un ex como Luke Sikma, que hizo 15 puntos y 12 rebotes, Peyton Siva, que rozó el 'doble-doble' con 9 puntos y 10 asistencias, o un Jayson Granger que anotó casi el tercio (5/7) de los triples (17) con los que el equipo alemán ajustició al valenciano, al que esta arma le entró demasiado tarde.



Ya desde el inicio pudo comprobar el Valencia Basket, también superado en el rebote (21 a 34), que no tendría un partido aparentemente cómodo y fue casi siempre por detrás en el marcador. Los visitantes se llegaron a escapar de diez (37-47), pero un arreón final permitió a los 'taronja' dejarlo todo ajustado al descanso (50-51).



Los 51 puntos reflejaban quizá poca intensidad defensiva y Ponsarnau no logró dar con la tecla tras el pasos por vestuarios. Los suyos empezaron bien retomando el control del electrónico, pero entonces se atascaron en ataque y recibieron dos parciales de 0-9 y 0-11 que les costaron el partido. El ALBA, a base de triples, le endosó 32 puntos y lo puso todo cuesta arriba para los diez minutos finales (65-83).



El Valencia Basket trató de no rendirse y echó mano de los triples de Prepelic primero y de Tobey después para soñar con la remontada. Su rival replicó inicialmente, pero luego se precipitó un tanto y le abrió una puerta a los locales (88-96) con más de tres minutos por jugar. Aíto logró frenar el partido y el marcador no se movió mucho más para que el conjunto berlinés sumase su tercer triunfo y castigase al valenciano con su cuarto revés.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 92 - ALBA BERLIN, 10 (50-51, al descanso).



--EQUIPOS.



VALENCIA BASKET: Vives (11), Van Rossom (7), Puerto, Williams (6) y Dubljevic (2) --quinteto inicial--; Pradilla (6), Prepelic (13), Kalinic (10), Tobey (12), San Emeterio (12) y Hermannsson (13).



ALBA BERLÍN: Granger (15), Siva (9), Giffey (13), Sikma (17) y Nikic (6) --quinteto inicial-- Olinde (8), Lammers, Lo (6), Delow, Mattisseck (3), Schneider (8) y Thiemann (15).



--PARCIALES: 21-27, 29-24, 15-32 y 27-17.



--ÁRBITROS: Lamonica, Javor y Dragojevic. Sin eliminados.



--PABELLÓN: La Fonteta.