"Baldur’s Gate 3" se lanza en versión de acceso anticipado

SCREENSHOT - Un drag�n se acerca volando. Por ahora solo est� disponible la versi�n de acceso anticipado, en la que sin embargo ya abundan las aventuras. Foto: Larian Studios/dpa - ATENCI�N: S�lo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el cr�dito completo

"Baldur's Gate", y especialmente "Baldur's Gate 2", son considerados por los aficionados a los juegos de rol como quizás los mejores representantes de su género. Sin embargo, han pasado 20 años desde que saliera al mercado la segunda entrega de la emblemática saga. Ahora está finalmente disponible la tercera parte, desarrollada esta vez por la compañía belga Larian Studios. El juego aún no está terminado, y solo está disponible en la así llamada versión de acceso anticipado, de manera que ya puede ser probado por los usuarios más impacientes. En este prelanzamiento, "Baldur’s Gate 3" solo contiene el primer acto de su historia, que, según el fabricante, ofrece unas 25 horas de juego. Los jugadores pueden elegir uno de los cinco personajes ya configurados o crear uno propio. Este puede ser asignado a diferentes razas de fantasía, como los enanos, elfos oscuros o medio elfos, y luego se le puede dar una profesión, ya sea villano, clérigo o mago, lo que le otorga al juego un nivel adicional de complejidad. Al igual que sus predecesores, "Baldur's Gate 3" se basa en las reglas del juego de rol analógico "Dungeons & Dragons" (Calabozos y dragones). Las batallas, por ejemplo, no se deciden en tiempo real y presionando hábilmente los botones, sino por rondas y con un dado virtual. Quien desee tener una experiencia de acción rápida como en otros juegos de rol al estilo de "The Witcher 3" o "Skyrim", se verá decepcionado. Los aficionados a las historias dramáticas, sin embargo, se lo pasarán en grande gracias a las características clásicas de los juegos de rol: infinitas posibilidades de decidir cómo se pueden llevar a cabo los diálogos motivan a jugar las escenas una y otra vez. Aunque "Baldur’Gate 3" está aún en fase de prueba, ya hay muchos detalles bonitos y personajes interesantes esperando a ser descubiertos por aquellos usuarios que no pueden más de curiosidad. La versión incompleta, sin embargo, cuesta nada más ni nada menos que 60 euros (aproximadamente 71 dólares estadounidenses), y aún no está claro cuándo saldrá el juego completo. La versión de acceso anticipado de "Baldur's Gate 3" solo está disponible como descarga y para PC. dpa