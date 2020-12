Anuncian manifestaciones el sábado contra el Congreso y el Gobierno de Guatemala

Representantes de la Asociaci�n de Estudiantes Universitarios (AEU) protestan afuera del Teatro Nacional Miguel �ngel Asturias, el pasado 25 de noviembre de 2020, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, en Ciudad de Guatemala. EFE/Edwin Berci�n

Guatemala, 2 dic (EFE).- Al menos nueve organizaciones convocaron este miércoles a una nueva jornada de manifestaciones en contra del Congreso y del Gobierno de Guatemala, como parte de las muestras de rechazo popular iniciadas el pasado 21 de noviembre tras la aprobación de un polémico presupuesto para 2021.

Las manifestaciones están convocadas para el próximo sábado en las distintas plazas centrales del país, según detallaron las entidades en un comunicado.

Una de las organizaciones es la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac, pública y autónoma), que aseguró que "el problema no era solo el presupuesto (ya derrogado), es el sistema".

Al llamado se sumó Landivarianos, otra asociación estudiantil pero en este caso de la jesuita Universidad Rafael Landívar (privada), así como entidades no gubernamentales como Unidos contra la corrupción, Otra Guatemala ya, Jóvenes políticos en acción y la organización por los derechos de niñez y adolescencia Coincidir.

También convocó a "manifestar pacíficamente" el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco a todos sus afiliados y la población con tres demandas principales: la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, la renuncia de "los 115 diputados controlados por Giammattei" y una convocatoria a "una Asamblea Nacional Constituyente Popular".

El Centro Universitario de Petén, de la Usac, por su parte, invitó a manifestarse a los habitantes del departamento de Petén (norte) en sus instalaciones en el municipio de Santa Elena, más de 480 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

El país "necesita alguien que lo saque adelante, no que lo desbarranque", subrayó la publicación del centro universitario.

EL ORIGEN DE LA CRISIS

El Gobierno de Giammattei se encuentra en crisis desde el 20 de noviembre por la aprobación del polémico presupuesto y por el pedido ese día de su vicepresidente, Guillermo Castillo, de renunciar en conjunto "por el bien del país".

Un día después, cientos de encapuchados quemaron una parte del Congreso y otras 10.000 personas se manifestaron en contra de Giammattei y la junta directiva del Parlamento frente al Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno).

Las protestas contra el presidente nacieron luego de que el Congreso, donde Giammattei tiene mayoría compuesta de su partido y otros aliados, aprobara el 18 de noviembre un polémico presupuesto, avalado de madrugada y de manera "opaca" según diputados de oposición.

Desde entonces se han registrado al menos una docena de protestas en contra el mandatario, la más reciente el sábado pasado nuevamente frente a la sede del Gobierno.

A solicitud del gobernante, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo en el país entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre para evaluar la situación del país, pronunciarse públicamente hasta el momento.