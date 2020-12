Ángela Dobrowolski asegura que Josep María Mainat no está preparado para cuidar de sus hijos

11/11/2020 �ngela Dobrowolski asegura que Josep Mar�a Mainat no est� preparado para cuidar de sus hijos. MADRID, 3 (CHANCE) Los problemas judiciales para �ngela Dobrowolski no cesan y, tan s�lo una semana despu�s de ser detenida por asaltar e intentar ocupar la vivienda de Josep Mar�a Mainat en Canet de Mar, ahora la alemana ha vuelto a los juzgados para declarar como investigada y como denunciante por supuestos malos tratos en las denuncias cruzadas entre el exmatrimonio por los hechos acaecidos el pasado mes de agosto entre ellos. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



Los problemas judiciales para Ángela Dobrowolski no cesan y, tan sólo una semana después de ser detenida por asaltar e intentar ocupar la vivienda de Josep María Mainat en Canet de Mar, ahora la alemana ha vuelto a los juzgados para declarar como investigada y como denunciante por supuestos malos tratos en las denuncias cruzadas entre el exmatrimonio por los hechos acaecidos el pasado mes de agosto entre ellos.



Tras su comparecencia, Ángela nos ha concedido una entrevista para explicarnos cómo se encuentra



? - CHANCE: Has tenido que venir a declarar, es un asunto que lleva el juzgado de violencia, en qué consistía la declaración de hoy. Qué es lo que denunciabas.



? - ÁNGELA: Lo denuncié el día que mi marido decidió impedirme el derecho a acceder a mis hijos, era la milésima vez que esto sucedió, qué él quiso limitar, prohibir mi acceso a nuestros hijos en conjunto y como estuve intuyendo hacia dónde va esto yo tuve mucho miedo también de que esto ocurriera. Sucedió peor de lo que me podría imaginar, ese día yo podría haber salido con mis hijos sin embargo hice caso a los Mossos d'esquadra que me instaron a salir, a dejar allí a mis hijos, a no insistir en mi derecho bajo la promesa de que el día siguiente los podría recoger a primera hora de la mañana. Lo que hice fue presentarme allí a las ocho de la mañana a recoger a mis hijos, me encontré la cerradura cambiada, la casa abandonada y me encontré todos los contactos de mi marido o que no me contestaron o bloqueados. Rogando desesperadamente donde están mis hijos. Mi marido se había quedado los hijos más tiempo de lo que le tocaba según nuestro acuerdo y además estaba desaparecido, yo ante esta situación lo llamé una y otra vez, secuestro y robarme a mis hijos. Esto lo estoy diciendo hasta ahora.



? - CH: Sabemos que hay denuncias cruzadas, Josep María te denunció a ti. En este caso por qué te denuncia Josep María a ti, qué es lo que ocurrió el 20 de agosto.



? - ÁNGELA: Según él le cogí de los testículos para causarle daño. No es cierto. Estoy esperando el parte médico de las lesiones en los testículos.



? - CH: Al final a ti lo que más te preocupa de este tema es no ver a tus hijos, hay una orden de alejamiento, no lo puedes ver, hoy es el cumpleaños de tu hijo pequeño y no podrás celebrarlo. ¿Cómo te sientes?



? - ÁNGELA: Me siento muy triste, desesperada ante la rigidez del sistema judicial, lo que debe pensar es que se está haciendo daño a unos niños pequeños, mis hijos no han salido beneficiados de esto, este tiempo se les está haciendo daño, aparte de a mí.



? - CH: Estás preocupada porque en otras declaraciones has dicho que al final tú eras el puente entre Josep María y tus hijos, él no tiene una relación muy estrecha con los niños. Supongo que te refieres al tema de la edad.



? - ÁNGELA: Correcto, no solo por el tema de la edad. Mi marido tiene unos dones intelectuales que están un poco compensados con los dones sociales y de empatía. Le falta mucha empatía y no puede entender que una niña tan sensible como la mía, no ve las necesidades de unos niños pequeños, los niega. Desde hace meses dice que están estupendamente, están sin madre que ha sido el centro de su vida toda su vida. Él sigue insistiendo en que están estupendos, eso no es normal en un niño, eso lo sabe cada madre.



? - CH: Cuando le oyes declarar de que es miedo por lo que puedas hacer, qué sientes.



? - ÁNGELA: Es cierto que los tiene en una burbuja desde hace mucho tiempo, desde antes de cualquier orden judicial en la cual él practicó este aislamiento de manera ilegal, ilegal. Qué siento, que les está haciendo daño, que yo mantuve que era buen padre hasta el momento en el que él nos separa, les roba a la madre, desde entonces no puedo justificar, decir que sea buen padre, ha puesto sus interese por encima de los de sus hijos, esto es así.



? - CH: Hace apenas unas semanas Gabriel y tú fuisteis detenidos por intentar robar, ocupar el piso de Canet, los abogados de Gabriel mantienen que no erais vosotros, qué sucedió esa noche.



? - ÁNGELA: La noche que entramos nosotros, Gabriel y yo, entramos como personas cívicas que están acostumbradas, en mi caso, en mi persona a haber estado en la calle. De allí aprendí que me iba bien escalar, tristemente lo aprendí cuando mi marido me deja en la calle. Que no está bien visto, es correcto, pero siempre me chocó mucho que estaba peor visto el hecho de que alguien te deje en la calle, esto para mí es algo que realmente está mal. Que escale la fachada, madre mía, lo primero son las personas y no las fachadas.



? - CH: ¿Gabriel es el único apoyo que tienes hoy por hoy?



? - ÁNGELA: Me siento muy sola y es un apoyo pero eso no es cierto. Tú quédate con que todo lo que dice mi marido, es lo contrario.