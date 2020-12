Alvarado confirma que Costa Rica acudirá al FMI por asistencia financiera

Imagen de archivo del presidente costarricense, Carlos Alvarado. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 3 dic. (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó este jueves que el país acudirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) en procura de asistencia financiera, como "parte de la solución" a los problemas que atraviesan las finanzas públicas.

"La respuesta que me corresponde a mi dar es, sí, buscaremos y procuraremos la ruta del FMI como parte de la solución para la estabilización de las finanzas del país", declaró el mandatario en una entrevista con el diario La Nación.

En septiembre pasado Alvarado propuso a la opinión pública una iniciativa para acudir al FMI por 1.750 millones de dólares que incluía nuevos impuestos, recortes de gastos y la venta de la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

Sin embargo, ante el rechazo de diversos partidos políticos y protestas que tuvieron episodios de violencia, en octubre el mandatario retiró la propuesta y convocó a una diálogo multisectorial que, tras numerosas dificultades, logró conformarse y concluir a finales de noviembre con una serie de acuerdos para contribuir a la estabilización de las finanzas.

Hasta este jueves el Gobierno no había confirmado que presentaría una nueva propuesta para acudir al FMI.

El presidente Alvarado dijo este jueves que el diálogo, en el que participaron unas 70 organizaciones, tuvo resultados positivos complementarios a la responsabilidad del Gobierno de plantear soluciones.

Agregó que acudir al FMI no es un fin, sino un "vehículo" para que Costa Rica consiga estabilizar las finanzas y lograr un superávit primario a partir del 2021.

Alvarado no precisó el monto que el país solicitará al FMI y anunció que este mes hará pública la propuesta, así como un ajuste fiscal que el país "necesita sí o sí".

El presidente también aseguró que ha habido muchas "falsedades con fines politiqueros" relacionadas al FMI y supuestas exigencias que hace al país.

"Es mentira de aquellas personas que usan el discurso de que se va a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, el agua, el Instituto Nacional de Seguros y que se despedirán a miles de personas", aseveró Alvarado.

El mandatario adelantó que la nueva propuesta que presentará al país contiene componentes de reducción del gasto, aumento de ingresos y eliminación de exoneraciones.

A esto se suman otras iniciativas como un proyecto de ley para reorganizar el empleo público y una ley ya aprobada para digitalizar el Ministerio de Hacienda y combatir la evasión.

Costa Rica aprobó en diciembre de 2018 una reforma tributaria que pretendía reducir el déficit fiscal, que en ese año fue del 6 % del PIB y contener el crecimiento de la deuda.

Cuando el país continuaba con el proceso paulatino de implementación de la reforma, apareció la pandemia que ha agravado la situación de las finanzas públicas.

Para este 2020 las proyecciones oficiales indican que el déficit fiscal será del 9,2 % del PIB y que la deuda cerrará en alrededor del 70 % del PIB, a lo que se suma una caída de la economía de al menos un 4,5 %.