2-0. El Olimpia vence al Motagua y enfrentará en la semifinal al Alajuelense

Javier Portillo (i), Maylor Nu�ez (c) y Carlos Pineda (d) jugadores del Olimpia celebran el gol anotado al Motagua hoy, durante un partido de la Liga de Campeones CONCACAF Scotiabank, entre Motagua y Olimpia de Honduras, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Juan Salgado Concacaf

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- El Olimpia derrotó este miércoles en Tegucigalpa por 2-0 al Motagua en un juego entre los dos mejores equipos de Honduras, esta vez por cuartos de final de la Liga Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

La memoria del recién fallecido Diego Armando Maradona fue honrada con un minuto de silencio antes del partido en el Estadio Nacional.

El juego fue de ida y vuelta, intenso desde el primer tiempo, con llegadas al área que en los primeros 30 minutos fueron mejor llevadas por el Olimpia, ante un rival que se iba al ataque por las bandas.

Los jugadores del Olimpia salían a presionar a sus rivales para quitarles la pelota en el medio campo, donde el Motagua ordenaba su juego con el argentino Matías Galvaliz y Kevin López, buscando a los delanteros Rubilio Castillo y Roberto Moreira, paraguayo.

Jerry Bengtson y el colombiano Yustin Arboleda comandaban el ataque del Olimpia, que jugaba de primera intención y mucha velocidad para sorprender a la defensa del Motagua.

Deybi Flores, que era como un motor en el medio campo del Olimpia, organizaba el juego de su equipo.

Al minuto 22 el paraguayo Moreira, uno de los mejores atacantes que tiene el Motagua, tuvo que dar paso por lesión a Walter Martínez.

El Olimpia se puso en ventaja al minuto 31, en una jugada de velocidad de Maylor Núñez, quien le ganó la espalda al defensa Emilio Izaguirre, y cuando el portero Jonathan Rougier salió para taparle, le levantó la pelota sobre su cuerpo para enviarla al fondo de las redes.

El Motagua reaccionó y tuvo al menos dos ocasiones de anotar por medio de Rubilio Castillo, quien no estuvo certero en el remate final.

Aunque el Motagua tuvo más la pelota en el primer tiempo, el Olimpia hizo cinco remates a puerta, contra uno de su eterno rival y vecino de Tegucigalpa.

Con la ventaja de 1-0 a favor del Olimpia cerró el primer tiempo del partido, clásico hondureño, quedando el Motagua con la presión de al menos empatar en el segundo, lo que no ocurrió.

El Motagua regresó del descanso más lanzado al ataque, reforzando el ataque con el veterano y goleador argentino Gonzalo Klusener, por el centrocampista Reinieri Mayorquín.

Pero el Olimpia siguió con la misma presión y mucha marca, como en el primer tiempo, para no darle libertades a los atacantes del Motagua.

El mejor juego del Olimpia se volvió a evidenciar con réditos al minuto 53, cuando Deybi Flores, desde fuera del área, con potente disparo de derecha convertía el segundo gol para su equipo.

El Motagua intentaba acortar distancias llegando al área del Olimpia, pero sin poder definir en los últimos metros.

Para agravar su situación, el Motagua se quedó al minuto 80 con 10 hombres por expulsión de Gonzalo Klusener, por doble amonestación.

Mejor no le pudo ir al Olimpia, que al final se llevó el triunfo y jugará la semifinal contra la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.

Ficha técnica:

2. Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Elvin Casildo, Jhonatan Paz, Javier Portillo; Deybi Flores, Carlos Pineda, Marvin Bernárdez (José Mario Pinto m.69), Edwin Rodríguez (Jorge Álvarez m.89); Yustin Arboleda (Eddie Hernández m.77) y Jerry Bengtson.

Entrenador: Pedro Troglio.

0. Motagua: Jonathan Rougier; Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Wesly Decas, Emilio Izaguirre (Omar Elvir m.68); Reinieri Mayorquín (Gonzalo Klusener m.46), Héctor Castellanos, Matías Galvaliz (Félix Crisanto m.76), Kevin López (Bayron Méndez m.68); Roberto Moreira (Walter Martínez m.22) y Rubilio Castillo.

Entrenador: Diego Vázquez.

Goles: 1-0, m.31: 2-0, m.53: Deybi Flores.

Árbitro: Adonai Escobedo, de México.

Mostró cartulina amarilla a Yustin Arboleda y Marvin Bernárdez, del Olimpia, y Walter Martínez, Kristopher Meléndez y Bayron Méndez, del Motagua, más la roja para Gonzalo Klusener por doble amonestación.

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Liga Concacaf disputado en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa, sin público por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras.