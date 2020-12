19-14. Roethlisberger mantiene invictos a los Steelers

En la imagen, el mariscal de campo Ben Roethlisberger de los Steelers de Pittsburgh. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Pittsburgh (EE.UU.), 2 dic (EFE).- El mariscal de campo Ben Roethlisberger mandó un pase de anotación a principios del último cuarto, que dio la ventaja definitiva a los Steelers de Pittsburgh en el partido de la Semana 12, aplazado tres veces por casos de Covid-19, que ganaron por 19-14 a los Ravens de Baltimore.

A pesar del triunfo, los Steelers no tuvieron su mejor desempeño, como si les comenzase a pesar el ritmo de trabajo para seguir manteniendo su calidad de invictos.

El propio entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, admitió que su equipo no jugó bien y que no mereció llevarse el triunfo por lo que hizo en el campo.

Tomlin dijo no tener excusas, a pesar de que un brote de coronavirus causó estragos en el calendario de su equipo, aplazando el duelo con Baltimore desde la noche de Acción de Gracias, del pasado jueves, hasta este miércoles después de haber sido aplazado también el pasado domingo y ayer, martes.

El entrenador de los Steelers definió el nivel de juego de su equipo como el de un universitario.

Sin embargo, los Steelers se colocaron con marca perfecta de 11-0 y se mantienen como único invicto en lo que va del campeonato dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Roethlisberger completó 36 de 51 pases para 266 yardas, con un envío de anotación y otro que fue interceptado por la defensa de los Ravens.

Al inicio del último cuarto, el mariscal de campo encontró a su receptor abierto JuJu Smith-Schuster con pase de una yarda para la anotación que selló la victoria de Pittsburgh.

Los Ravens (6-5) perdieron con su mariscal de campo suplente Trace McSorley, que completó 2 de 6 pases para 77 yardas, con un envío de anotación.

El partido tampoco se pudo jugar por la noche debido a que la cadena de televisión NBC, que era la responsable de la trasmisión, también tenía el compromiso de hacer en vivo el especial anual de la Navidad con el encendido de las luces en el Rockefeller Center de Nueva York.