0-2. El Coquimbo elimina al Huancayo y espera en cuartos a Junior o La Calera

Coquimbo Unido sali� hoy decidido a quedarse con los puntos desde el pitido final y en el primer minuto ya ganaba con un tanto que surgi� de una maniobra de Vallejos y Joe Abrigo, que requiri� del VAR para ser validada. EFE/Rayner Pe�a/Archivo

Lima, 2 dic (EFE).- El Coquimbo chileno avanzó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al derrotar a domicilio con goles del chileno Diego Vallejos y el argentino Lautaro Palacios por 0-2 al Sport Huancayo peruano.

La fase de los cuatro mejores pondrá frente a frente al Coquimbo con el mejor de la serie entre el Junior de Barranquilla colombiano y los chilenos de Unión La Calera, que se resolverá este jueves.

Coquimbo Unido salió hoy decidido a quedarse con los puntos desde el pitido final y en el primer minuto ya ganaba con un tanto que surgió de una maniobra de Vallejos y Joe Abrigo, que requirió del VAR para ser validada.

El argentino Lautaro Palacios ingresó en el minuto 80 en reemplazo de Rubén Farfán y apenas tocó el balón, puso la puntilla con nueva asistencia de Abrigo.

El equipo chileno, que participa por primera vez en la Sudamericana, venía de empatar en casa con Huancayo y de tener malos resultados en el campeonato local, así que apuntó por tener un mejor desempeño en la Copa Sudamericana.

En el primer tiempo, Huancayo agotó en remates de Marcio Valverde y el colombiano Jimmy Valoyes, que sin embargo no lograron vencer la valla del Pirata.

En el complemento, el colombiano Charles Monsalvo lideró el ataque del conjunto peruano, junto al paraguayo Carlos Neumann, pero no pudieron inquietar.

No obstante, Huancayo ya logró clasificar a la Sudamericana del próximo año, al haber quedado entre los seis mejores equipos peruanos de la Liga 1, después de haber llegado en el 2020 hasta los octavos de final por primera vez.

En su último partido por el torneo peruano, el Rojo Matador venció al histórico club Alianza Lima y lo mandó al descenso, lo cual hundió en una grave crisis al conjunto Blanquiazul.

- Ficha técnica:

0. Sport Huancayo: Joel Pinto; Giancarlo Carmona (m.81, Víctor Peña), Jimmy Valoyes, Víctor Balta, Hugo Ángeles; Marcos Lliuya, Alfredo Rojas, Marcio Valverde, Daniel Morales (m.45, Carlos Neumann), Jorge Bazán (m.81, Ronald Huaccha), Charles Monsalvo.

Entrenador: Wilmar Valencia.

2. Coquimbo: Matias Cano; Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio, Juan Carlos Espinoza (m.72, Nicolás Berardo), Fernando Manríquez (m.85, Rafael Arace), Diego Aravena, John Salas, Rubén Farfán (m.80, Lautaro Palacios), Joe Abrigo (m.85, Felipe Villagrán), Diego Vallejos (m.72, Jorge Gatica).

Entrenador: Juan José Ribera.

Goles: 0-1, m.1: Diego Vallejos. 0-2, m.81: Lautaro Palacios.

Árbitro: El ecuatoriano Augusto Aragón amonestó a John Salas, Diego Araven, Federico Pereyra, Marcio Valverde y Nicolás Berardo.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana jugado en el Estadio Nacional de Lima.