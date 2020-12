Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,34 % por datos económicos

Agentes de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos. EFE/ Justin Lane/Archivo

Nueva York, 2 dic (EFE).- Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,34 % en vista de nuevos datos de empleo que muestran una débil recuperación y de la incertidumbre sobre el paquete de estímulo en EE.UU.

Media hora después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortaba 100,92 puntos, hasta 29.723 unidades, con el fuerte lastre de Salesforce, que caía un 9,74 % tras anunciar que comprará Slack.

El selectivo S&P 500 cedía un 0,24 % o 8,90 enteros, hasta 3.653,55, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, descendía un 0,85 % o 105,05 unidades, situándose en 12.250,06.

Por sectores, la mayor pérdida era para las empresas tecnológicas (-0,94 %), las de bienes no esenciales (-0,88 %) y las de materiales básicos (0,27 %).

El parqué neoyorquino tomaba un respiro tras los récords de ayer, pese a la noticia de la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech en Reino Unido.

Pfizer subía un 3,50 % a la apertura, y BioNTech un 5,12 %, mientras que otras desarrolladoras operaban a la baja, como Moderna (-2,13 %) o Novavax (-0,93 %).

Los analistas señalaban a un informe de la gestora de salarios ADP según el cual se añadieron 307.000 empleos al sector privado en EE.UU. en noviembre, la cifra más baja desde julio.

"Es difícil hacer que las acciones se animen debido a sus elevados niveles y a la incertidumbre sobre cuánto estímulo aprobará el Congreso antes del fin del año", dijo en una nota el analista Ed Moya, de la firma Oanda.

Asimismo, influía una entrevista del presidente electo Joe Biden en el diario The New York Times, en la que aseguró que no retirará de inmediato los aranceles a las importaciones chinas.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, por detrás de Salesforce bajaban moderadamente McDonald's (-1,62 %), Home Depot (-1,47 %) y Microsoft (-1,26 %).

Operaban en verde Verizon (1,98 %), Boeing (1,81 %) y Chevron (1,62 %), entre otras.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 44,86 dólares el barril, el oro subía a 1.821 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 0,954 % y el dólar cedía frente al euro, con un cambio de 1,2082.