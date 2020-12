Urgencias en el PSV ante un Granada con pie y medio en dieciseisavos

El entrenador del Granada, Diego Mart�nez. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Granada/La Haya, 2 dic (EFE).- El Granada y el PSV Eindhoven se enfrentan el jueves en el Estadio Nuevo Los Cármenes en la quinta jornada del grupo E de la Liga Europa, un partido que el equipo español afronta con la tranquilidad de que tiene ya un pie y medio puesto en los dieciseisavos del torneo y el neerlandés con la necesidad de ganar para no complicarse el pase.

El cuadro que entrena Diego Martínez es el que cuenta con mayores opciones de lograr el objetivo, ya que se clasificará automáticamente para la siguiente fase si gana o empata, asegurando además el primer puesto del grupo si consigue el triunfo.

Una derrota también permitiría al Granada estar en los dieciseisavos de final a falta de una jornada siempre que el PAOK griego no gane en el campo del Omonia Nicosia chipriota en el otro partido del grupo.

Los andaluces, que en la primera jornada ya vencieron en Eindhoven por 1-2, llegan al partido en un gran momento de forma en Europa, ya que en los siete partidos jugados esta campaña -incluidas las previas- han sumado seis victorias y un empate.

Sin embargo, en LaLiga Santander atraviesan un bache que intentarán que no les afecte en este choque, ya que acumulan cuatro jornadas sin ganar, con derrotas seguidas en sus tres últimos compromisos.

Diego Martínez, que no pierde de vista el importante partido del domingo ante el Huesca en el campeonato doméstico, tendrá que hacer frente un día más a innumerables bajas, ya que no podrá usar ante el PSV a hasta siete jugadores de su primera plantilla.

Continúan lesionados el extremo brasileño Robert Kenedy, el media punta Fede Vico, los medios Ángel Montoro y el nigeriano Ramón Azeez y los defensas Víctor Díaz y el colombiano Neyder Lozano, mientras que no está inscrito para esta frase de grupos el lateral Joaquín Marín 'Quini'.

Lo previsible es que jugadores como Antonio Puertas o Roberto Soldado, que fueron suplentes en el último partido en Vigo ante el Celta, retornen a un once titular que se verá condicionado por las pocas alternativas que el técnico maneja tanto en defensa como en la medular.

El central Jesús Vallejo podría actuar como lateral diestro, algo que ya ha hecho en otros partidos, para dar descanso al francés Dimitri Foulquier, mientras que el camerunés Yan Eteki también cuenta con opciones de entrar en el once para reemplazar a alguno de los centrocampistas que llevan una mayor carga de minutos.

El PSV, por su parte, llega a la cita de Los Cármenes con la urgencia de ganar, ya que si se deja puntos y el PAOK griego vence este jueves al Omonia, la cenicienta del grupo, el club neerlandés llegará a la última ronda sin depender de sí mismo para pasar a los dieciseisavos.

La escuadra neerlandesa se encuentra en un momento de esperanza: el jueves pasado remontó dos goles en contra frente al PAOK (3-2), recuperando oxígeno en la competición europea, y el domingo le ganó al modesto Sparta Róterdam en casa (1-0), resultado que le sirvió para alcanzar el tercer puesto en la Eredivisie.

El entrenador Roger Schmidt presentó para ese último partido una alineación inusual, pues no puso de inicio a ocho de los titulares habituales con el objetivo de que estén al cien por cien para el encuentro de Granada.

El PSV se ha recuperado del brote de coronavirus que sufrió hace mes y medio, cuando cayó en casa ante el conjunto dirigido por Diego Martínez (1-2). Cuatro jugadores que se perdieron ese duelo por tener covid-19, -el defensa Jordan Teze, el centrocampista Pablo Rosario, el extremo izquierdo Cody Gakpo y el delantero Eran Zahavi- ya se han recuperado y están disponibles.

La defensa granadina deberá estar atenta a Donyell Malen, pues el delantero centro ha marcado en los cuatro últimos partidos. Contra el Sparta Róterdam salió en el minuto 64 y, en el 78, aprovechó el rechace de un penalti que él mismo falló para meter gol. Ha hecho un total de once dianas en los dieciséis encuentros oficiales disputados esta temporada.

Está por ver si Schmidt se decide por un 4-4-2 o por un 4-3-3. Mohamed Ihattaren es el único jugador importante que es duda. Se ha perdido por enfermedad los últimos dos partidos de su equipo, aunque el entrenador ha dicho que espera contar en Granada con su centrocampista ofensivo de referencia.

Si Mario Götze se encuentra al cien por cien, podría jugar de inicio. El campeón del mundo con Alemania en el Mundial de 2014 llegó como jugador libre el pasado verano a Eindhoven, donde ha recuperado minutos de juego. Fue el autor del único gol del club neerlandés en el primer encuentro contra el Granada.

En caso de que no esté del todo disponible, su lugar lo ocuparía probablemente Cody Gakpo, que renovó este martes su contrato hasta 2025 y mostró un gran nivel la semana pasada ante el PAOK.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Vallejo, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki, Yangel Herrera, Luis Milla; Antonio Puertas, Alberto Soro y Soldado.

PSV Eindhoven: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Gakpo o Götze, Sangaré, Mohamed Ihattaren o Rosario, Madueke; Zahavi o Mauro Junior y Malen.

Árbitro: Roi Reinshreiber (Israel).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00 (CET) (20.00 GMT). EFE

