Trudeau aplaude al actor canadiense Elliot Page tras anunciar que es trans

Toronto (Canadá), 2 dic (EFE).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó al actor canadiense Elliot Page y le ofreció apoyo por su "valor y fortaleza" después de que el intérprete, que saltó a la fama por su papel en "Juno" (2007), revelara que es trans y que se identifica ahora con los pronombres él/ellos.

Trudeau dijo en Twitter: "gracias, Elliot, por compartir esas palabras y contar tu verdad. Tu valor y fortaleza inspiran y tu autenticidad y vulnerabilidad significan tanto para muchos" después de que Page publicara un tuit en el que explicaba su decisión y que estaba "asustado".

El primer ministro canadiense añadió que su esposa Sophie y él le deseaban lo mejor a él y a la comunidad trans.

Page, que nació en febrero de 1987 en la localidad canadiense de Halifax y que hasta su anuncio el 1 de diciembre era conocido con el nombre Ellen, explicó que aunque se siente afortunado y "una gratitud abrumadora por la gente increíble que me ha apoyado en todo este trayecto" también está "asustado de lo invasivo, el odio, las 'bromas' y la violencia".

El actor, que recientemente ha participado en la serie de Netflix "The Umbrella Academy", señaló que las estadísticas de la discriminación y violencia contra personas trans "son pasmosas", incluidas "al menos 40 personas trans que ha sido asesinadas" en lo que va de 2020, "la mayoría mujeres trans negras y latinx".

La esposa de Page, Emma Portner, también indicó a través de su cuenta de Instagram que se sentía "orgullosa" de la decisión de su compañero sentimental.

"La gente trans, 'queer' y no binaria son un regalo para este mundo. Yo también pido paciencia y privacidad pero que se unan a mi en el ferviente apoyo todos los días a la vida trans. La existencia de Elliot es un regalo en si mismo", dijo Porter.

En 2014, Page se declaró gay durante un conferencia sobre derechos humanos en Las Vegas (EE.UU.) y en 2018 el actor anunció su matrimonio con la coreógrafa Emma Portner.