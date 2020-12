Tailandia.- El Constitucional de Tailandia rechaza la petición para destituir al general Prayuth como primer ministro

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Tailandia ha rechazado una petición en la que se le solicitaba la destitución del general Prayuth Chan Ocha como primer ministro por un supuesto incumplimiento de las normas éticas por haberse alojado en una vivienda pagada por las Fuerzas Armadas cuando dejó de ser jefe del Ejército.



El alto tribunal ha dictaminado que el general Prayuth --que se mantiene como jefe de Gobierno desde que llegó al poder mediante un golpe de Estado en mayo de 2014-- no incumplió la Carta Magna al residir en una vivienda pagada por las Fuerzas Armadas tras haberse retirado como jefe del Ejército.



Con su decisión, el Constitucional rechaza la petición presentada desde la Cámara de Representantes del Parlamento tailandés por el dirigente opositor Sompong Amornvivat, según informa Bloomberg.



El general Prayuth se hizo con el poder en mayo de 2014 con un golpe de Estado y, desde entonces, ha continuado como jefe de Gobierno, siendo elegido primer ministro tras las elecciones legislativas de 2019 gracias al apoyo del Senado, integrado por senadores elegidos directamente por la junta militar que él lideró. En su etapa como jefe de la junta militar, Prayuth cambió la Constitución para reforzar el papel dominante de las Fuerzas Armadas en detrimento de los parlamentarios.



Prayuth lleva más de seis años ocupando el cargo de primer ministro, lo que le convierte en la persona que más ha aguantado como jefe de Gobierno en las últimas décadas, en las que se han registrado varios golpes de Estado liderados por militares.



El movimiento de protesta integrado por jóvenes estudiantes, que ha conseguido superar las prohibiciones gubernamentales para organizar manifestaciones en Bangkok durante los últimos cuatro meses, reclama la dimisión del general Prayuth, la reforma de la Constitución para garantizar la vuelta de la democracia y una monarquía parlamentaria-



El general dijo el lunes que no estaba preocupado por la decisión que tenía que adoptar el Tribunal Constitucional sobre su futuro como primer ministor y aseguró que está centrando en "mantener segura la nación, la religión y la monarquía".



Aunque la Mansión Phitsanulok es la residencia oficial del primer ministro en Bangkok, no ha sido habitualmente utilizada por los sucesivos líderes del Gobierno. El general Prayuth ha seguido viviendo en una casa dentro de una base militar en la capital tailandesa tanto en su etapa de jefe del Ejército como cuando era jefa de la junta militar y después como primer ministro, argumentando su decisión por motivos de seguridad.