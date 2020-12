Silvia Pantoja llama "friki" a Roberto Liaño tras asegurar que mantuvo una relación con ella

08/03/2010 Silvia Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Después de unos años afincada en México y alejada de nuestro país, Silvia Pantoja ha vuelto a España para romper su silencio sobre Isabel Pantoja. Su polémicas declaraciones criticando a la artista en la tercera entrega del especial "Cantora, la herencia envenenada" siguen dando qué hablar, y en medio de rumores de que la tonadillera va a demandar a su prima, Silvia ha vuelto a pisar el plató de "Sálvame".



Sin embargo, lejos de hablar de la familia Pantoja, la cantante tuvo que enfrentarse al testimonio de Roberto Liaño - ex marido de Toñi Salazar - que asegura haber mantenido una relación amorosa con ella y la tacha de ambiciosa, egoísta y manipuladora, además de sostener que vive de un señor en México.



Silvia, muy tranquila, afirma que conoció a Roberto por redes sociales y no tuvieron ninguna relación, y sostiene que todo lo que cuenta el cántabro sobre ella y su supuesto romance es falso. Muy tranquila, la artista bromea con que Liaño "tiene una pitera, una tara muy grande" tras sus declaraciones sobre ella. Unas declaraciones por las que, sin embargo, no tomará medidas legales porque como confiesa la propia artista "los frikis no merecen la pena".



