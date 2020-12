Sempra comprará el resto de filial mexicana IEnova por US$2.000M

(Bloomberg) -- Sempra Energy planea comprar la participación que aún no posee de su filial mexicana Infraestructura Energética Nova SAB a sus inversionistas minoritarios en una transacción de acciones valorada en alrededor de US$2.000 millones para optimizar su estructura de propiedad.

Los inversionistas recibirán 0,0313 de una acción de Sempra por cada acción de IEnova, que cotiza en Ciudad de México, informó Sempra el miércoles en un comunicado. Sempra ya posee el 66,6% de IEnova, según datos recabados por Bloomberg.

Sempra anunció el mes pasado que seguirá adelante con la construcción de su planta de exportación de gas natural licuado Energía Azul, que será la primera planta de este tipo en México. Sempra planea comprar gas natural de menor costo proveniente de Waha, en la cuenca Pérmica, en el oeste de Texas, y trasladarlo a México.

IEnova se fusionará con Sempra LNG en una nueva compañía de infraestructura llamada Sempra Infrastructure Partners. Sempra pretende vender una participación no controladora en la nueva entidad para financiar el crecimiento.

Nota Original:Sempra to Buy Rest of Mexican Subsidiary IEnova for $2 Billion

©2020 Bloomberg L.P.