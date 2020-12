¿Qué pandemia? Películas televisivas navideñas apuestan por la evasión frente al COVID-19

La actriz Ellen Pompeo en Cannes, Francia, 19 junio 2018. REUTERS/Eric Gaillard

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 2 dic (Reuters) - Meredith Grey, la cirujana en la ficción de "Grey's Anatomy", se contagió de COVID-19, mientras que la plantilla de "Superstore" acumuló papel higiénico. Sin embargo, la Navidad -repleta de cantantes de villancicos, reuniones familiares y romances- será una zona bastante libre de coronavirus en la televisión.

Los programas televisivos están optando por variadas aproximaciones a la pandemia en los guiones de su temporada regular: programas como "The Conners" la abordan, comedias como "Mom" la ignoran por completo y dramas como "This is Us" la tratan, pero no como un asunto central.

No obstante, cuando llega la Navidad, sigue predominando la evasión.

The Hallmark Channel y su canal hermano Hallmark Movies & Mysteries emitirá unas 39 películas televisivas navideñas este año, todas ellas grabadas tras la llegada de la pandemia, aunque ninguna menciona al virus.

"La marca Hallmark tiene que ver con las conexiones, las relaciones, el amor y las celebraciones de la temporada navideña", dijo Michelle Vicary, vicepresidente ejecutiva de programación en Crown Media, dueña de los canales Hallmark.

En películas originales de Hallmark de este año, como "Heart of the Holidays" y "Christmas She Wrote", millones de personas verán personajes que vuelven a casa por Navidad, se enamoran y se reúnen en torno a la mesa familiar.

Pese a los estrictos protocolos de filmación, que implican más efectos especiales y menos besos, las películas navideñas de Hallmark cuentan con todos los toques de consuelo que el público podría esperar, dijo Vicary.

"Hay muchos sitios donde uno puede volverse más oscuro o ir más al límite (...) pero la gente acude a nosotros para sentirse feliz, positiva, cálida y amada", afirmó.

En el otro extremo, "Grey's Anatomy", que transcurre en un hospital de Seattle, volvió en noviembre, situando la trama en los primeros días de la pandemia. La serie combinó rápidamente el impacto del contagio por COVID-19 de la doctora Grey -interpretada por Ellen Pompeo- con el regreso de uno de los favoritos de los fans, "McDreamy" -Patrick Dempsey- en sueños.

"Una vez que decidimos que trataríamos la pandemia, mi trabajo fue hallar la manera de traer también esperanza, evasión y placer a los seguidores, además de todas las cosas que damos a la gente en 'Grey's Anatomy'", dijo la productora ejecutiva, Krista Vernoff, al sitio web sobre Hollywood Deadline sobre la decisión de traer de vuelta al personaje de Dempsey.

Thompson comparó las diferentes aproximaciones de la televisión sobre la pandemia a la forma en que los guionistas manejaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

"Se trató de un evento único horrible y eso (la pandemia) es un proceso largo", afirmó. "No obstante, incluso entonces, algunos programas, incluidos los que transcurrían en Nueva York, optaron por hacer como si nunca hubiera pasado".

(Editado en español por Carlos Serrano)