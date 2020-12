Portaltic.-Android 11 debutará en Galaxy S20 en diciembre y se extenderá en los móviles Samsung hasta agosto

23/09/2020 Samsung Galaxy S20 FE. POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A SAMSUNG



MADRID, 2 (Portaltic/EP)



Android 11, la versión más reciente del sistema operativo móvil de Google, llegará a los buques insignia de Samsung, la familia Galaxy S20, en el mes de diciembre, y se extenderá en todo el catálogo de Samsung hasta agosto de 2021.



El fabricante surcoreano Samsung ha hecho público el calendario de actualizaciones de su capa de personalización One UI 3.0, con la que hará llegar el nuevo sistema operativo Android 11 a su catálogo de teléfonos móviles en los próximos meses.



Según ha informado Samsung a través de la app Samsung Members a los usuarios de Egipto, y como recoge Sammobile, la nueva capa de sistema basada en Android 11 debutará en la familia Galaxy S20, en todos sus modelos, este mes de diciembre, aunque estas fechas pueden modificarse en otros países.



En el mes de enero, la actualización de sistema llegará también a todos los 'smartphones' de las familias Galaxy S10, Note 10 y Note 20, así como a los plegables Galaxy Z Flip y el reciente Z Fold 2 -al Fold original llegará en febrero-.



Por su parte, en el mes de marzo de 2021, One UI 3.0 llegará a los móviles de gama media Galaxy A51, M21, M30s, M31, Note 10 Lite y a la tableta Galaxy Tab S7, mientras que en el mes de abril Android 11 debutará en los Galaxy A50 y M51.



Las actualizaciones continuarán en el catálogo de Samsung en mayo (Galaxy A21s, A31, A70, A71 y A80, más las tabletas Galaxy Tab S6 y S6 Lite), junio (Galaxy A01, A01 Core, A11, M11 y la tablet Galaxy Tab A) y julio (Galaxy A30 y la tableta Galaxy Tab S5e).



Por último, el mes de agosto de 2021 recibirán también la actualización a One UI 3 basada en Android 11 los móviles Galaxy A10, A10s, A20, A20s y A30s y las tabletas Galaxy Tab A 10.1 y Tab Active Pro.