Papa Francisco.- Anticorrupción no pedirá el ingreso en prisión de los condenados por la visita del Papa a Valencia

Los líderes de la Gürtel ya están en la cárcel y el ex director de RTVV alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía Anticorrupción no solicitará el ingreso inmediato en prisión de los condenados por la contratación irregular de la trama Gürtel para el suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.



El Ministerio Público dejará esta decisión para más adelante, hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que se interpongan contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se dio a conocer el pasado 25 de noviembre y que concluyó que el importe de más de 7 millones de euros es un precio "muy superior al coste" de los trabajo necesarios para el desarrollo del evento.



Según ha adelantado Ok Diario y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, no hace falta que Anticorrupción solicite que algunos de los condenados a penas superiores a cinco años de cárcel --límite habitual que se suele establecer para interesar la ejecución de la sentencia-- entren en un centro penitenciario porque ya se encuentran privados de libertad al estar cumpliendo las penas impuestas en otras piezas de la trama Gürtel.



Es el caso del líder de la red corrupta, Francisco Correa, que ha sido condenado por esta pieza de la macrocausa de corrupción a 13 años y siete meses de cárcel; su mano derecha, Pablo Crespo, penado con 15 años y cinco meses de prisión; y el responsable de Orange Market --empresa de la Gürtel en Valencia--, Álvaro Pérez 'el Bigotes', con seis años y nueve meses de cárcel.



Los tres entraron en prisión en febrero de 2017 tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.



No obstante, exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, quien sí está en libertad, fue condenado a la misma pena que 'el Bigote y se librará de ingresar en prisión, al menos hasta que el alto tribunal haga firme la sentencia.



RECONOCIÓ LOS HECHOS Y PAGÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS



Las fuentes fiscales consultadas explican que en este caso no se va a pedir la entrada en la cárcel porque éste alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ya que reconoció los hechos de acusación, y además ha pagado el medio millón de euros, cantidad que admitió que había recibido como comisión de la Gürtel.



Asimismo, la Fiscalía tampoco pedirá que entre en prisión otro de los condenados a una elevada pena y con quien no alcanzó ningún acuerdo de conformidad, el vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra, quien ha sido penado con 11 años y siete meses de cárcel.



En cuanto el resto de condenados, sus penas son menores a los cinco años, pues van desde los ocho meses de prisión, por ejemplo para el empresario Jacobo Gordon, a los tres años del administrador de Impacto Producciones Francisco Javier Arnuncio Perujo.



Lo mismo ocurre con el asesor fiscal de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, que ha sido condenado a 1 año y medio de prisión. Esta pena se suma a los 3 años de prisión impuestos también por la Audiencia Nacional por la pieza relativa de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) de las campañas electorales de 2007 y 2008 que organizaron las empresas de la red de Francisco Correa.