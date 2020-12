Pablo Durán nos desvela en qué punto se encuentra la obra de Rafael Amargo

24/08/2016 Pablo Dur�n y Lolita Flores. MADRID, 2 (CHANCE) La detenci�n de Rafael Amargo nos ha dejado completamente impactados y ahora, adem�s de saber qu� ocurrir� con el bailaor flamenco, est� en el aire la obra de teatro 'Yerma', cuyo estreno est� previsto para ma�ana d�a 3 de diciembre en el Teatro de la Latina. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



La detención de Rafael Amargo nos ha dejado completamente impactados y ahora, además de saber qué ocurrirá con el bailaor flamenco, está en el aire la obra de teatro 'Yerma', cuyo estreno está previsto para mañana día 3 de diciembre en el Teatro de la Latina.



Hemos hablado con Pablo Durán, que también pertenece al elenco de la obra de teatro y parece ser que los actores no saben qué ocurrirá con esta obra de teatro que tanto tiempo llevan ensayando y que están a menos de 24 horas de estrenar: "Mira yo no te puedo contar nada porque yo sé exactamente lo mismo que vosotros".



De lo que sí que nos ha informado el actor es que: "Los compañeros estamos aquí trabajando, por nosotros seguirá adelante el tiempo que tenga que seguir", por lo que entendemos que la obra sigue adelante a pesar de la actualidad informativa.



Pablo Durán nos ha dejado claro que lo único que va a seguir haciendo todo el elenco de artista de la obra es trabajar: "A eso nos vamos a dedicar por el momento, a trabajar, por lo demás vosotros tenéis la información, yo me dedico a ensayar". De esta forma, tendremos que esperar a tener más noticias sobre la actualidad judicial de Rafael Amargo y demás implicados para saber cómo avanza este caso.