México reporta 106.765 decesos y 1.122.362 contagios de la covid-19

México, 1 dic (EFE).- México reportó este martes 825 nuevos decesos por la pandemia de la covid-19, con lo que el número de víctimas mortales llegó a 106.765, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 8.819 nuevos contagios, para un total de 1.122.362 casos confirmados.

Con las cifras anunciadas hasta este martes, México se mantiene como el undécimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos en cifras absolutas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Además, con casi 820 muertes por millón de habitantes, es el décimo país con más decesos en proporción a su población.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2.892.449 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 45 %, informó el director de Promoción de la Salud de México, Ricardo Cortés Alcalá, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen 1.122.362 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.369.285 con un resultado negativo y 400.802 que se mantienen como casos sospechosos.

Los casos sospechosos son clasificados por las autoridades sanitarias entre los que no tienen una muestra (200.618), quienes no tienen posibilidad de tener un resultado (147.837) y los que esperan conocer el diagnóstico de su prueba (52.347).

Cortés Alcalá destacó que 829.817 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen 1.300.128 casos estimados y señalaron que el 5 % de ellos, que corresponden a 63.927, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

"Desde el mes de octubre tenemos una tendencia al incremento y en la semana 46 a la 47 tenemos un incremento del 9 %", dijo el funcionario.

El informe indicó que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.926 muertes sospechosas que se clasifican en las que no poseen muestra (10.794), las que no tendrán un diagnóstico (4.542) y las que sí lo pueden tener (590).

Según los datos, Ciudad de México por sí sola, acumula el 16,6 % de todas defunciones a nivel país. Además, se indicó que a nivel nacional están ocupadas, el 39 % de camas de hospitalización general y el 32 % de camas con ventiladores.

Las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son: Durango (70%), Ciudad de México (66%) y Nuevo León (61%).

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en la conferencia que México tiene una nueva versión de su guía de vacunación, que está enfocada a garantizar el "acceso universal" a la vacuna e "identifica con claridad cuál es el esquema de priorización y las razones técnicas, científicas y epidemiológicas de hacer esta priorización"

"Es la guía con la que México tendrá la distribución y administración de las vacunas contra la covid. Es una buena noticia porque vamos adelante", aseguró.

El funcionario explicó también que México está en conversaciones con Pfizer para poder aplicar su vacuna una vez aprobada por las autoridades sanitarias, pese a las barreras logísticas.

"Existen algunos retos con el tema de ultracongelación pero estamos haciendo todo lo posible para que pueda ser utilizada", explicó.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió sus estrategias "no convencionales" ante la pandemia de covid-19 han permitido al país salir de la "adversidad".