Matera debe "pagar" por sus tuits, estima el antiguo Puma Mauricio Reggiardo

"Como capitán, no tiene derecho a eso, debe pagar por ello", reaccionó el entrenador del Castres francés y antiguo internacional argentino Mauricio Reggiardo, a propósito de las palabras xenófobas publicadas en las redes sociales entre 2011 y 2013 por el capitán de los Pumas Pablo Matera.

Matera fue suspendido el lunes por la Federación Argentina de Rugby (UAR), y vio además revocada su capitanía del equipo.

"Somos Pumas para toda la vida y es verdad que Pablo Matera y Guido Petti (jugador del Union Bordeaux-Bègles, también señalado por este caso junto a Santiago Socino) cometieron un error", estimó Mauricio Reggiardo, con 50 partidos con Argentina entre 1996 y 2003.

"Cuando uno es capitán de los Pumas (como Pablo Matera), uno debe ser ejemplar. Como capitán no tiene derecho, debe pagar por ello, pero estoy convencido de que él no es el mismo hoy que en 2010. Ellos tenían 17 o 18 años: creo que han evolucionado y que el rugby les ha transmitido algunos valores. Se equivocaron, pero ¿quién no comete nunca un error?".

"Ser Puma es una responsabilidad enorme y esto debe ser terrible para ellos", concluyó Reggiardo.

En medio de un fuerte repudio de los argentinos a un casi nulo homenaje que los jugadores del seleccionado argentino de rugby le hicieron a Maradona, fallecido la semana pasada a los 60 años, salieron a la luz el lunes una serie de tuits de 2012, de fuerte tono xenófobo y discriminatorio de los tres jugadores cuestionados.

cor-jca/chc/iga