Los Ravens registran otros dos casos de coronavirus

Owings Mills (EE.UU.), 1 dic (EFE).- Los Ravens de Baltimore tuvieron a dos más de sus jugadores con positivo al coronavirus, pero el partido que tienen contra los Steelers de Pittsburgh, el miércoles, no se ha pospuesto.

De acuerdo con varias fuentes, antes de que el equipo partiera hoy martes rumbo a Pittsburgh, se enteraron de que otros dos de sus jugadores habían dado positivo.

Baltimore se encuentra en medio de uno de los mayores brotes de coronavirus en los deportes profesionales.

Agregaron que las pruebas positivas pertenecen al profundo Geno Stone, un novato seleccionado en la séptima ronda que ha jugado dos partidos esta temporada, y a un gerente del equipo.

Las dos pruebas positivas se consideraron sin riesgo para otros porque los Ravens "operaron los últimos días actuando como si todos fueran positivos", agregan.

Durante los entrenamientos todos los jugadores usaron máscaras, estuvieron distanciados y al aire libre para reducir el riesgo, y eliminaron los contactos cercanos.

Los Ravens serán evaluados nuevamente el miércoles antes del partido con pruebas que arrojan resultados en 30 minutos.

El equipo de Baltimore ha tenido 10 días consecutivos de pruebas positivas mientras se preparan para enfrentarse a los invictos Steelers en un juego que ha sido pospuesto tres veces debido al brote del virus en Baltimore.

Al menos una docena de los Ravens dieron positivo, incluido el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, Lamar Jackson.

Los Ravens anunciaron que dos entrenadores asistentes, Joe D'Alessandris (línea ofensiva) y Matt Weiss (corredores), no viajaron a Pittsburgh debido a una enfermedad, aunque no especificaron cuál.

Los Ravens han recortado la cantidad de jugadores en la lista de reserva / COVID-19 a 16 jugadores, lo que marca la primera vez que reducen la cantidad de jugadores en esta lista desde que comenzó el brote en Baltimore el 22 de noviembre.

Es posible que esa lista se reduzcan a 14 antes de que jueguen contra los invictos Steelers el miércoles.

Los corredores J.K. Dobbins y Mark Ingram son elegibles para salir de la lista después de completar una cuarentena de 10 días.