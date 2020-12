Los países de la CAN suscriben una carta ambiental por el desarrollo sostenible

Bogotá, 1 dic (EFE).- Los países de la Comunidad Andina (CAN) suscribieron este martes una carta ambiental para impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de la región, informó la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum.

"La Carta Ambiental define entre sus objetivos acelerar la implementación de la Agenda 2030 y de las convenciones sobre cambio climático y biodiversidad, y el Acuerdo de París, entre otros instrumentos internacionales", expresó Blum.

La "Carta Ambiental Andina" fue aprobada durante la XXV Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Según Blum, este documento será "un marco para la acción en favor de la protección ambiental, el desarrollo sostenible y para el bienestar de las actuales y futuras generaciones de habitantes" de la región.

Contiene además los principios, objetivos, ejes temáticos y mecanismos de implementación de esta temática en la agenda comunitaria en el corto, mediano y largo plazo.

"Busca impulsar la cooperación, vincular al sector privado y a la sociedad civil en las soluciones ambientales; enfatiza en la importancia de la educación ambiental para el avance de nuestros países en esta materia, y plantea entre sus objetivos contribuir a una recuperación económica poscovid-19 que sea verde, inclusiva y resiliente", agregó Blum.

Por la Carta Ambiental, los países también decidieron incluir entre sus ejes de trabajo asuntos como la gestión integral de los recursos hídricos; la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; la prevención y atención de desastres; la lucha contra la minería ilegal; la promoción de la economía circular, y la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y desechos.

En la reunión -en la que también participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta; Ecuador, Luis Gallegos, y Perú, Elizabeth Astete, y el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza- los altos funcionarios conversaron sobre iniciativas de reactivación económica.

Igualmente discutieron la estrategia de relaciones externas de la CAN con otros actores, así como acordaron fortalecer la Universidad Andina Simón Bolívar y aprobaron el Plan Operativo Anual de la Estrategia de Gestión de Riesgo de Desastres, el encuentro de autoridades culturales andinas y la organización del Primer Foro Internacional Afro-Andino.