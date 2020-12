López Obrador defiende sus medidas "no convencionales" para afrontar la covid

México, 1 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes que sus estrategias "no convencionales" ante la pandemia de covid-19 han permitido al país salir de la "adversidad".

"En vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir poco a poco saliendo de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación", aseveró el presidente al presentar el informe de Gobierno por los dos años de mandato desde Palacio Nacional.

Y agregó: "Gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia no nos hemos visto rebasados".

López Obrador destacó que "cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus" su Gobierno había avanzado "mucho" en "las decisiones y acciones para transformar a México".

"En cuanto a las acciones para combatir la pandemia, informo que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con covid-19", aseguró en su discurso.

El mandatario destacó la instalación de 32.203 camas de hospitalización generales y 10.735 con ventiladores (para enfermos críticos), además de la capacitación de 193.645 médicos generales, la compra de equipo y la contratación de 71.000 trabajadores de la salud.

"Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas. No podría dejar de mencionar la solidaridad, el humanismo demostrado por fundaciones de empresas y hospitales privados que desde los primeros días de la pandemia nos están apoyando para atender a enfermos", expresó en un guiño al sector privado.

López Obrador mencionó también las relaciones establecidas "con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra la covid", que podría empezar a aplicarse a finales de año, según el propio Ejecutivo.

"No obstante, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de mas de 100.000 personas a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño. Nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias", lamentó.

México acumula casi 106.000 muertes y más de 1.110.000 casos de la covid-19, por lo que es el cuarto país con más decesos y el undécimo con más contagios, en números absolutos.