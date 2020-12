Lopetegui: "El resultado es excesivo; hicieron daño cuando pudieron correr"

GRAF9235. SEVILLA 02/12/2020.- El t�cnico del Sevilla, Julen Lopetegui, durante el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Liga de Campeones que han disputado esta noche frente al Chelsea en el estadio S�nchez Pizju�n de Sevilla. EFE/Julio Mu�oz.

Sevilla, 2 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró que el Chelsea "ha sido justo vencedor" este miércoles en su partido de la Liga de Campeones en el Sánchez-Pizjuán, "aunque el resultado (0-4) es excesivo" en un encuentro en el que los ingleses "han hecho mucho daño cuando han podido correr".

"No hemos entrado bien en el partido y luego nos han castigado a la contra. El 0-2 nos ha hecho daño; hasta ese resultado estábamos en el partido, incluso con cambios pensados para seguir buscando el empate", afirmó tras el encuentro Lopetegui.

El técnico guipuzcoano reconoció que han sido "acreedores de la derrota", aunque, a pesar de ello, subrayó que "lo importante" es que el Sevilla está "clasificado para los octavos de final", lo que es "un logro nada fácil y que algunos grandes del fútbol europeo no van a alcanzar".

Para el preparador sevillista, "no hay que perder la perspectiva, porque estamos clasificados para los octavos" y, además, el Chelsea "es un equipo confeccionado para luchar por ganar la Champions League".

Sobre la lesión del portero Tomas Vaclik y el consiguiente debut del canterano Alfonso Pastor, Lopetegui comentó que el checo "tenía una molestia y se ha resentido", pero "en ningún momento dijo que no podía jugar", y añadió que el joven meta del filial "ha hecho un buen partido y hay que aprobar su estreno".