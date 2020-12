Lasorda sale del área de cuidados intensivos

Fullerton (California, EE.UU.), 1 dic (EFE).- El gerente del Salón de la Fama, Tommy Lasorda, ha sido trasladado de cuidados intensivos, aunque permanece hospitalizado en un nosocomio del sur de California.

Steve Brener, portavoz de los Dodgers de Los Ángeles, dijo el martes que el ex gerente del equipo, que tiene 93 años, está haciendo rehabilitación en un hospital en el Condado Orange.

Lasorda ha estado hospitalizado desde el 8 de noviembre, aunque el equipo no lo hizo público hasta una semana después.

Lasorda asistió a la victoria del sexto juego de los Dodgers sobre los Rays de Tampa Bay el 27 de octubre en Arlington (Texas), donde lograron su primer título de Serie Mundial desde 1988.

El gerente tuvo récord de 1.599-1.439 mientras dirigía a los Dodgers de 1976 a 1996, con los campeonatos de la Serie Mundial en 1981 y 1988.

La franquicia ganó cuatro banderines de la Liga Nacional y ocho títulos de división bajo Lasorda.

El ex piloto sufrió un ataque cardíaco en junio de 1996 y se retiró de la dirección de los Dodgers al mes siguiente.

En 2000, Lasorda dirigió al equipo olímpico de béisbol de Estados Unidos a una medalla de oro en los Juegos de Sydney.

En 2012, fue hospitalizado en Nueva York tras sufrir un infarto.