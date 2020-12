La gobernadora de Puerto Rico anunciará nuevas medidas contra la covid-19

San Juan, 1 dic (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este martes que va a introducir nuevas variantes en un período de dos días a la actual orden ejecutiva que está en vigor con medidas para controlar la propagación de la covid-19 en la isla.

El anuncio fue realizado por Vázquez tras reunirse con alrededor de una veintena de alcaldes de la isla en cuyas ciudades el índice de incidencia del coronavirus es de los más elevados.

Las variantes a la actual orden ejecutiva estarán en vigor hasta el 11 de diciembre, que es cuando deberá entrar en funcionamiento otra nueva orden.

La mandataria no precisó la naturaleza de las nuevas medidas pero no descartó que supongan un cierre o un confinamiento parcial.

En la conferencia de prensa tras la reunión con los alcaldes, celebrada en La Fortaleza -sede del Ejecutivo-, dijo que muchos "de ellos (alcaldes) recomendaron horarios restringidos, 'lockdown' (cierre o confinamiento) parcial, que los restaurantes de alguna manera cierren y que solamente se pueda hacer por recogida. Estas son recomendaciones de alcaldes y alcaldesas, nosotros lo vamos a evaluar".

"Si la ciudadanía no colabora con las medidas de protección, evitando la aglomeración de personas, va a ser muy difícil y no vamos a tener otra alternativa que considerar en algún momento parte del 'lockdown', que es una medida extrema", agregó.

"Vamos a estar analizando estas recomendaciones y esperamos que en las próximas 48 horas podamos estar informándole al pueblo de Puerto Rico cuál va a ser la determinación que se va a tomar", añadió.

La mandataria también dijo que ha pedido, tal y como hizo al inicio de la pandemia, a la Agencia Federal de Aviación (FAA, en inglés), que todo el tráfico aéreo de la isla se centralice en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, situado cerca de San Juan.

Entre los alcaldes estaban la mandataria local de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que ha pedido un cierre total de 14 días y un toque de queda de vaya de 8 de la noche a 5 de a mañana en vez de comenzar, como ahora, a las 10 de la noche.

San Juan, con 8.541 casos positivos, es la localidad con mayor número de contagios en toda la isla, que tiene una población de 3,2 millones de personas.

Hasta este martes en la isla hay 51.647 casos positivos confirmados, 41.279 sospechosos y 1.673 probables. El total de muertes a consecuencia de la covid-19 es de 1.122.

Actualmente hay a causa de la pandemia un total de 638 personas hospitalizadas en Puerto Rico, 100 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), un menor en la UCI, y 85 personas que requieren respiradores.