Israel.- La propuesta para disolver el Parlamento israelí pasa su primer trámite parlamentario

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Parlamento israelí ha aprobado este miércoles en primera lectura la ley que disuelve la Cámara y encamina a Israel a sus cuartas elecciones en dos años, evidencia de la ruptura definitiva de la alianza entre el Likud del primer ministro, Benjamn Netanyahu, y Azul y Blanco, la formación encabezada por Benny Gantz.



La propuesta, promovida por dos partidos opositores, ha salido adelante con 61 votos a favor y 54 en contra. Uno de los impulsores, Yair Lapid, ha defendido la necesidad de sacar de nuevo las urnas para "dejar que los ciudadanos de Israel elijan a un Gobierno que se preocupe de verdad por ellos", según el diario 'The Jerusalem Post'.



El texto aún necesita tres aprobaciones más en el pleno del Parlamento, pero parece la puntilla definitiva a una coalición surgida hace solo siete meses, precisamente para evitar una cuarta convocatoria electoral que ahora parece inevitable.



Netanyahu y Gantz acordaron compartir el poder durante la legislatura, pero el Likud y Azul y Blanco se han distanciado a cuenta de los presupuestos generales. Si el Parlamento no aprueba unas nuevas cuentas, el órgano legislativo quedará disuelto automáticamente el 23 de diciembre, lo que supondrá la convocatoria de elecciones en los 90 días posteriores.



El ministro de Ciencia, Izhar Schai, ha planteado en una entrevista radiofónica la posibilidad de evitar estos nuevos comicios con un acuerdo alternativo al actual. "Las elecciones no son necesarias si se puede reemplazar este Gobierno por otro", ha argumentado, según la agencia de noticias DPA.