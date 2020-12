Irán.- Rohani, contrario a la ley aprobada por el Parlamento para suspender las inspecciones nucleares

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente iraní, Hasán Rohani, se ha mostrado este miércoles contrario a la ley aprobada la víspera por el Parlamento y que prevé la suspensión de las inspecciones nucleares en el país, argumentando que podría perjudicar los esfuerzos diplomáticos de cara a retomar el pacto con las grandes potencias mundiales.



"El Gobierno no está de acuerdo con el plan ratificado y considera que va en detrimento de la vía de las actividades diplomáticas", ha sostenido Rohani durante una reunión de su gabinete, según informa la agencia de noticias Mehr.



El martes, el Parlamento dio su aprobación preliminar a una ley que podría poner fin a las inspecciones de las instalaciones nucleares de la República Islámica en 2021 si no se retiran las sanciones estadounidenses contra el régimen de los ayatolás en el plazo de tres meses una vez el texto sea ratificado.



La norma ha logrado un primer respaldo del Parlamento y tiene que recibir la aprobación definitiva de la cámara legislativa y luego del Consejo de los Guardianes. En cumplimiento del acuerdo nuclear firmado por Irán con el grupo 5+1 hace cinco años, el régimen de Teherán da autorización a los inspectores de Naciones Unidas para revisar las instalaciones de su programa atómico y evaluar las actividades de enriquecimiento de uranio.



"Nuestros enemigos han hecho todo lo posible para presionar a Irán para que se rindiera. Los enemigos han tratado de convertir las sanciones en una guerra económica a gran escala, pero al mismo tiempo creemos que al fracasar la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra Irán, la situación será diferente el próximo año", ha comentado este miércoles Rohani.



El presidente se ha referido con ello al relevo presidencial en Estados Unidos, donde el demócrata Joe Biden debería asumir el cargo el próximo 20 de enero tras derrotar a Donald Trump, responsable de sacar a su país del acuerdo nuclear con Irán en mayo de 2018 y de haber vuelto a introducir las sanciones contra el país.



PULSO ENTRE GOBIERNO Y PARLAMENTO



En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Gobierno, Ali Rabiei, quien ha sostenido que "el Parlamento no tiene autoridad para abordar la cuestión de la política nuclear". "Solo el Consejo de Seguridad puede hacerlo", ha destacado. La Agencia Iraní para la Energía Atómica y el Ministerio de Exteriores también han criticado el paso dado por los parlamentarios, según la agencia DPA.



"No solo tenemos la autoridad, sino que también tenemos la obligación de intervenir", ha espetado por su parte el presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf. La ley debería garantizar que "el programa nuclear iraní no se convierte en una calle de único sentido de Occidente", ha defendido.