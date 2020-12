Irán aprueba proyecto para poner fin a inspecciones nucleares

(Bloomberg) -- La principal cámara política de Irán dio su aprobación final a un proyecto de ley que obliga al presidente, Hassan Rouhani, a poner fin a las inspecciones nucleares internacionales, a menos que EE.UU. elimine las sanciones clave para febrero, lo que da a la Administración entrante de Biden solo semanas para lograr un avance diplomático.

La nueva legislación también dice que Irán tomará medidas de inmediato para comenzar a producir 20% de uranio enriquecido con fines pacíficos y aumentará su reserva de material fisionable, lo que podría reducir el tiempo que Irán necesita para prepararse para adquirir un arma.

El poderoso Consejo Guardián, un cuerpo político y legal compuesto por clérigos y académicos de alto rango, ratificó el proyecto de ley el miércoles y lo convirtió en un requisito legal, al tiempo que extendió el plazo para el alivio de las sanciones a dos meses, en lugar de uno, informó la televisión estatal iraní.

Eso parecería darle al Gobierno de Rouhani, severamente debilitado desde que el presidente estadounidense Donald Trump se alejó del acuerdo nuclear de 2015, apenas dos semanas después de que el sucesor Joe Biden tome el cargo para dar grandes pasos hacia la eliminación de las sanciones petroleras.

El proyecto de ley dice que si EE.UU. no elimina las sanciones a la industria crediticia de Irán, las exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo y los depósitos en el extranjero dentro de dos meses, el Parlamento suspenderá un acuerdo voluntario que el país tiene con los inspectores de Naciones Unidas que les permite acceso a sitios nucleares.

El acuerdo nuclear impuso límites estrictos de 3,67% al nivel de pureza del uranio enriquecido permitido a Irán, pero abandonó el límite después de que Trump se retirara del acuerdo y otros socios no pudieran ofrecer el alivio prometido de las sanciones.

Alrededor de 630 kilogramos de uranio poco enriquecido deben purificarse al 90% para producir los 15 a 22 kilogramos de uranio de grado de arma que necesita un experto para fabricar una bomba.

La reserva iraní de uranio poco enriquecido aumentó a alrededor de 2.443 kilogramos, de 2.105 kilogramos en el tercer trimestre de este año, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU.

No está claro si el gobierno puede impugnar o apelar la decisión del Consejo Guardián o si el llamado Protocolo Adicional, que Irán firmó con el OIEA junto con el acuerdo nuclear de 2015, puede ser suspendido legalmente solo por los legisladores.

La línea dura en el Parlamento iraní aceleró la aprobación de la ley el martes después de que Irán acusara a Israel y EE.UU. de matar a Mohsen Fakhrizadeh, un destacado científico nuclear, la semana pasada.

Biden ha dicho que quiere restablecer el acuerdo nuclear, mientras que Trump ha acelerado sus esfuerzos para destruirlo antes de abandonar la Casa Blanca el 20 de enero.

El miércoles temprano, Rouhani rechazó y criticó la legislación.

“Por supuesto, el Gobierno no está de acuerdo con ese fallo y lo considera perjudicial para los esfuerzos diplomáticos”, dijo Rouhani en una reunión de gabinete el miércoles, informó la agencia estatal de noticias de la República Islámica.

El martes, el OIEA restó importancia al proyecto de ley como un asunto interno que no ha tenido relación con la cooperación entre Irán y la agencia.

El aumento de las tensiones sobre el programa nuclear de Irán y los incidentes como el asesinato de Fakhrizadeh podrían complicar los esfuerzos de Biden, que se ha comprometido a poner fin a la ofensiva económica de Trump contra Teherán y volver a comprometerse diplomáticamente.

Irán dijo el miércoles que el Ministerio de Inteligencia había “identificado a las personas relevantes” involucradas en el asesinato, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim. Israel no ha comentado sobre la afirmación de que estuvo detrás del asesinato.

