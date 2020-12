Hyundai construirá vehículos que carguen 80% en 18 minutos

(Bloomberg) -- Hyundai Motor Group planea construir 23 vehículos eléctricos en su nueva plataforma y tiene el objetivo de vender 1 millón de automóviles en todo el mundo para 2025, dijo el miércoles el fabricante de automóviles de Corea del Sur.

Los vehículos eléctricos de Hyundai Motor Co. y Kia Motors Corp. fabricados en la plataforma podrán cargar hasta 80% de capacidad en 18 minutos y sumar hasta 100 kilómetros de rango de conducción en solo cinco. Tendrán un rango máximo de 500 kilómetros con una sola carga.

Fabricantes de automóviles como Volkswagen AG y General Motors Co. están produciendo autos eléctricos en plataformas dedicadas, para ayudarse a aumentar la producción y ofrecer más opciones a los consumidores. Hyundai Motor se comprometió el año pasado a destinar casi la mitad de los 20 billones de wones (US$18.000 millones) que planea gastar para 2025 en su impulso de electrificación.

El nuevo Ioniq 5 de Hyundai Motor se fabricará utilizando la plataforma, al igual que algunos modelos Kia. Los vehículos se construirán inicialmente en Corea del Sur y podrían producirse en otros lugares más tarde dependiendo de la demanda.

Los autos también tendrán la capacidad de cargar a 800 voltios y 400 voltios, lo que les permitirá acceder a más infraestructura de carga.

“Nuestros vehículos eléctricos de batería Hyundai y Kia de tracción delantera ya se encuentran entre los más eficientes en sus segmentos”, asegura Albert Biermann, presidente y jefe de I+D de Hyundai Motor Group. “Con nuestra plataforma modular global eléctrica basada en tracción trasera, estamos ampliando nuestro liderazgo tecnológico a segmentos donde los clientes exigen una excelente dinámica de conducción y una eficiencia sobresaliente”.

En mayo, Hyundai Motor y Kia seleccionaron a LG Chem Ltd. para proporcionar baterías para los vehículos eléctricos construidos en su plataforma dedicada.

