¿Ha tenido María Patiño 'algo' con algún Rivera?

MADRID, 2 (CHANCE)



José Antonio Canales Rivera está pagando un alto precio por estar sentado en Quiero dinero y es que el ganar dinero por contestar a preguntas comprometidas, también te hacen crear malestar con los compañeros. Hoy, el colaborador ha tenido que responder a la pregunta ¿Un miembro de tu familia ha tenido relaciones sexuales con María Patiño?



El primo de Fran Rivera y Cayetano Rivera ha contestado con un 'No' al que ha añadido 'Vamos, no lo sé' y la respuesta de Kopérnica ha sido muy concisa: Mentira. El programa ha tenido que dar paso a Informativos y la duda se ha quedado en el aire, pero dudamos mucho que se resuelva ya que sabemos que la presentadora siempre ha delimitado su vida privada con su profesión y nunca ha hablado públicamente de su ámbito más personal.



De esta manera, queda en el aire la duda de si María Patiño ha tenido algún romance con algún Rivera y es que son muy pocas las veces que se ha rumoreado sobre la vida íntima de la colaboradora y en esta ocasión nos hemos quedado de piedra al ver el resultado de Kopérnica. ¿Ha mentido el hijo de Teresa Rivera o verdaderamente no sabe si la presentadora de 'Socialité' ha tenido encuentro íntimos con algún miembro de su familia?