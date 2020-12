Greg Vanney, del Toronto, último entrenador que deja el cargo en la MLS

Houston (EE.UU.), 1 dic (EFE).- El entrenador y director técnico del Toronto, Greg Vanney, anunció este martes que dejaba ambos puestos, y no seguirá más con el equipo canadiense, que el año pasado disputó la final de la MLS Cup.

El Toronto es ahora el cuarto equipo en busca de un entrenador permanente, uniéndose al Atlanta United, LA Galaxy y D.C. United, mientras que los Red Bulls de Nueva York y el FC Cincinnati ya llenaron sus vacantes con extranjeros.

A pesar que Vanney consiguió desde que llegó al puesto, en el 2014, convertir al Toronto en un equipo ganador y campeón de la MLS, lo que logró en el 2017, al final decidió irse.

Más frustrante fue la experiencia vivida por el Galaxy, equipo con un plantilla millonaria, con el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto, quien tuvo que salir por la puerta de atrás después de haber llegado en plan súper estrella.

Schelotto, a pesar de tener en su plantilla a jugadores como el sueco Zlatan Ibrahimovic, a los hermanos mexicanos Giovani y Jonathan dos Santos, junto con su compatriota, Javier Hernández, al final no pudo construir un equipo ganador y el pasado 29 de octubre fue despedido del cargo, cuando todavía le quedaba un año de contrato.

En su puesto, de forma interina, y por segunda vez, quedó el entrenador escocés estadounidense Dominic Kinnear, quien dada su trayectoria con equipos como los Earthquakes de San Jose y el Dynamo de Houston podría seguir en el cargo.

Otro equipo histórico y campeón, el D.C. United se encuentra en la búsqueda de entrenador después que despidió a Ben Olsen, el pasado 8 de octubre, y su puesto fue ocupado, de forma interina, por el asistente Chad Ashton.

Además de Ashton, hay otros posibles candidatos como el español Rodolfo Borrell, asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.

El holandés Frank de Boer, al igual que le pasó a Schelotto en el Galaxy, no pudo mantener al Atlanta United como el equipo campeón de la MLS que dejó el argentino Gerardo Martino, el actual responsable de la selección de México, y el pasado 24 de julio fue despedido después de la pobre actuación que el club tuvo en el Torneo Regreso de la MLS, en la burbuja de Orlando.

El escocés Stephen Glass se hizo cargo del equipo el resto de la temporada como entrenador interino, pero el director técnico y vicepresidente del equipo, el argentino estadounidense Carlos Bocanegra, ha informado que buscan un nuevo entrenador, y el nombre de su compatriota Gabriel Heinz suena entre los posibles candidatos.

"Estas fueron decisiones que tuvimos que tomar, hay un cronograma y una fecha límite", comentó Bocanegra. "Cuando llegue un nuevo entrenador comenzaremos a trabajar y juntos necesitamos tener discusiones profundas de cara al futuro".

Los Red Bulls despidieron a Chris Armas el pasado 4 de septiembre después de haber dirigido al equipo en 61 partidos, en su puesto estaba de forma interina el asistente Bradley Carnell hasta que luego ficharon al austríaco Gerhard Struber, que llevó al equipo a los playoffs de la MLS Cup, pero fue eliminado en la primera ronda por el Crew de Columbus (2-3).

El Cincinnati, el pasado 21 de mayo, contrató al holandés Jaap Stam, que llegó como reemplazo de su compatriota Ron Jans, quien renunció en la pretemporada después de solo seis meses en el puesto a raíz de una investigación en torno a una queja presentada por la Asociación de Jugadores de la MLS.

El sindicato acusó a Jans de hacer "comentarios extremadamente inapropiados" en el trato con los jugadores.

El asistente Yoann Damet asumió el cargo de manera interina y guió al club a través de sus dos primeros partidos de la temporada 2020 antes de que Stam llegara a Cincinnati.