General Fernando Gracia: la misión de la UE en Mali no combate el islamismo

El general de Brigada Fernando Gracia Herr�iz, durante la entrevista concedida a Efe en su despacho del cuartel general del Eurocuerpo, en Estrasburgo (noreste de Francia). EFE/Javier Aguilar

Estrasburgo (Francia), 2 dic (EFE).- El general de brigada Fernando Luis Gracia, propuesto por España como nuevo jefe de la próxima rotación de la misión de la UE en Mali, que comienza en enero, dijo este miércoles que la operación "no tiene implicaciones operativas junto a las Fuerzas Armadas malienses", por lo que no combate al islamismo.

Gracia (Zaragoza, 1964) aseguró en una entrevista a Efe que es "una misión no ejecutiva", cuyo objetivo es "ayudar a las Fuerzas Armadas malienses a mejorar su estructura y organización militar mediante una tarea de asesoramiento a alto nivel".

De hecho, el nombre de la misión que se inicia en un mes es EUTM Mali, que responde a European Union Training Mission (Misión de Entrenamiento de la UE en Mali), y fue aprobada en 2013 por el Consejo de la Unión Europea a petición de las autoridades del país.

"Pretendemos proporcionar y mejorar las capacidades operativas mediante la formación de las unidades", es decir, "asistir y aconsejar a los altos mandos militares y desarrollar programas de entrenamiento que mejoren sus capacidades operativas", recalcó.

Jefe del contingente español, segundo jefe de Estado Mayor y jefe de Operaciones en el cuartel general del Eurocuerpo, con sede en Estrasburgo (noreste de Francia), Gracia partirá la primera semana de enero a Bamako, junto a 80 militares.

Ese grupo estará formado por soldados de las cinco naciones marco del Eurocuerpo (Alemania, Francia, España, Bélgica y Luxemburgo). Allí se unirán a otros militares de otros veinte países, como Italia, Irlanda, Grecia, Portugal, Hungría, Rumanía, Suecia, Lituania o Finlandia.

El general español ya se desplazó hace dos semanas a Bamako y Koulikoro para visitar las instalaciones de la misión.

Casi con un extensión de 2,5 veces la de España, "el paradigma" de la misión en un país del tamaño de Mali es "ganar en eficacia y ser capaces de acercarnos en lo posible a donde ellos estén desplegados en un concepto más complejo y completo que es la descentralización", explica.

Rodeado de objetos en su despacho que recuerdan sus doce años de servicio en la Legión, piensa en el reto de ver "cómo somos capaces de proporcionar ese valor añadido a la tareas de entrenamiento".

"Eso tenemos que hacerlo acercándonos donde están los malienses para que podamos, sobre el terreno, impartir todos esos conocimientos y mejoras que necesitan", señaló.

Sobre el golpe de Estado en Mali del pasado agosto y la creación de un Gobierno de transición en octubre, el general Gracia dijo que, "independientemente de los cambios políticos que se originen en el país, las estructuras con las que hemos trabajado deben mantenerse".

MISIÓN A LARGO PLAZO

El militar español insistió en que se trata de una misión "a largo plazo, porque esto no se reconstruye en dos días", ya que "se trata de que las Fuerzas Armadas malienses sean capaces de construir una estructura sólida y fiable, que les permita afrontar sus propias amenazas con total garantía".

Respecto a la crisis sanitaria por la covid-19, Gracia recordó que "la situación en Mali no es preocupante", aunque seguirán un "protocolo muy severo", con la obligación de hacer un test PCR, seguido de dos semanas de cuarentena más un segundo test antes de partir.

Recalcó que la misión cuenta con "un liderazgo español, sin ninguna duda, porque es España quien proporciona los medios y, de alguna manera, bajo bandera española, un general español lidera este despliegue gracias a que está en el Eurocuerpo".

Un contingente militar español integrado por 324 efectivos se desplazó a Mali a finales de noviembre desde España dentro de la nueva rotación de esta misión de la UE.

Paralelamente, Francia desarrolla la Operación Barkhane en varios países del Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad) de lucha contra el terrorismo islamista, en la que tiene actualmente algo más de 5.000 militares, medio centenar de aviones y helicópteros y unos 800 vehículos.

La EUTM en Mali continuará durante el segundo semestre de 2021. En ese período se iniciará una misión similar de la UE en la República Democrática Centroafricana, que se prolongará hasta mediados de 2022.

Varios españoles han liderado desde entonces rotaciones de estas misiones, entre ellos, el general Alfonso García-Vaquero (EUTM Mali-2015) y el general Ricardo García Blázquez (EUTM RCA-2017).

Si 2020 ha sido el año en el que el Eurocuerpo se ha convertido en uno de los cuerpos de reacción rápida de la OTAN -le permite desplegar en unos días a 60.000 soldados en cualquier parte del mundo-, en 2021 cumplirá con su dualidad característica, al ponerse a las órdenes de la UE.

Javier Aguilar