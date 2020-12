Fútbol/Champions.- Crónica del Sevilla - Chelsea, 0-4

Giroud deja al Sevilla sin primer puesto



El francés certifica el liderato del Chelsea con un póquer en el Pizjuán



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Sevilla no pudo rubricar con el primer puesto su notable actuación en la fase de grupos de la 'Champions League' después de perder contra el Chelsea en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-4) por culpa de un póquer del delantero francés Olivier Giroud.



El equipo de Julen Lopetegui ya tenía el billete para los octavos de final antes del partido y se jugaba a una carta la primera posición para allanar su camino en las eliminatorias. Sin embargo, el equipo inglés se mostró muy fiable, no especuló y pronto dominó el marcador gracias a la inspiración de Giroud, el gran protagonista del encuentro.



A los ocho minutos llegó el primero de los pupilos de Frank Lampard, que aprovecharon a la perfección las dudas del Sevilla en defensa para tomar ventaja en el luminoso. Además, la inoportuna lesión de Vaclík en el calentamiento provocó el debut continental del joven Alfonso Pastor, con 20 años recién cumplidos.



Giroud controló con la derecha y golpeó con la izquierda en un disparo que fue direccionado al palo más alejado. El gol noqueó a los andaluces durante muchos minutos hasta que En-Nesyri probó fortuna con un lanzamiento que terminó en el lateral de la red. A partir de ahí crecieron los de Lopetegui y el balón empezó a ser para los de casa.



Entre tanto, el Chelsea no se quedó de brazos cruzados y también pudo haber conseguido el segundo antes del descanso. La espalda del 'Mudo' Vázquez sacó -muy cerca de la línea de gol- un testarazo de Rudiger aunque Rakitic replicó con una falta al borde del área que se estrelló en la barrera. En la segunda mitad pudo haber pasado de todo, pero el Chelsea se encargó de dejar el duelo sin emoción a los diez minutos.



En esta ocasión el gol de los 'blues' llegó tras un exquisito pase de Kovacic al propio Giroud, que definió como los ángeles con una vaselina de muchísimos quilates. El tanto acabó por hundir a un Sevilla que no reaccionó ni con los cambios. Lopetegui apostó por meter a cuatro titulares: Ocampos, Jordán, Koundé y Munir, pero nada cambió el decorado del choque entre ingleses y nervionenses.



Es más, llegó el tercero con un cabezazo sensacional y el cuarto con un penalti provocado sobre él mismo. El francés se gustó en los minutos y pidió lanzarlo a sus compañeros. Nadie le dejó sin su enorme botín, marcó el 0-4 y cerró un partido que deja también completamente decidido el grupo I. El Chelsea, líder; el Sevilla, segundo y el Krasnodar jugará la Europa League.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA, 0 - CHELSEA, 4 (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



SEVILLA: Alfonso; Navas (Koundé, min.60), Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Rakitic (Óliver Torres, min.75), Óscar Rodríguez (Jordán, min.60), Franco Vázquez (Munir, min.66), Idrissi (Ocampos, min.60) y En-Nesyri.



CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Emerson; Jorginho, Kovacic (Ziyech, min.67); Pulisic (Mount, min.67), Havertz (Kanté, min.67), Hudson-Odoi y Giroud (Werner, min.84).



--GOLES:



0 - 1, min.8, Giroud.



0 - 2, min.54, Giroud.



0 - 3, min.74, Giroud.



0 - 4, min.83, Giroud, de penalti.



--ÁRBITRO: Artur Dias (POR). Amonestó con tarjeta amarilla a Gudelj (min.15), Idrissi (min.41), Sergi Gómez (min.83) y Jordán (min.91) en el Sevilla; y a Kovacic (min.37), Pulisic (min.43), Mount (min.91) y Ziyech (min.91) en el Chelsea.



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.