Fútbol.- El Real Madrid reduce su presupuesto en 300 millones a causa de la pandemia

La junta directiva del Real Madrid ha convocado este miércoles la Asamblea General Ordinaria de la entidad para el día 20 de diciembre de 2020, en la cual se someterán a aprobación, entre otros asuntos, los resultados correspondientes a la temporada 2019/20, así como el presupuesto para la próxima temporada, que se verá reducido en casi 300 millones de euros a causa de la pandemia.



El club presidido por Florentino Pérez ha explicado mediante un comunicado publicado este jueves las diferencias del próximo curso en relación a este a consecuencia de la COVID-19. "El ejercicio 2019/20 ha estado marcado en su últimos tres meses y medio por los efectos de la pandemia sanitaria, efectos que persistirán, previsiblemente, a lo largo de todo el ejercicio 2020/21", avisa la entidad.



"La pérdida de ingresos por la COVID-19 en el ejercicio 2020/21 afecta a las distintas líneas de negocio, fundamentalmente en el estadio, donde no se han presupuestado ingresos por asistencia a partidos, y en actividades comerciales, donde se reducen a la mínima expresión los ingresos en el Tour y tiendas, si bien existen aún incertidumbres sobre el grado de afectación definitivo que sufrirán los ingresos en función de la evolución de la situación sanitaria hasta el final del ejercicio".



Al cuantificar esta situación, la COVID-19 ha supuesto una reducción de ingresos de -13% (-106 millones de euros), "lo que una vez descontados los costes asociados directamente a dichos ingresos (16 millones de euros), supone una pérdida de -91 millones de euros en el ejercicio económico 2019/20".



"De no haber existido la pandemia y haber seguido la tendencia de crecimiento de ingresos de años anteriores, el presupuesto para la temporada 2020/21 hubiera alcanzado una cifra próxima a los 900 millones de euros, es decir, una diferencia cercana a los 300 millones de euros con respecto a lo presupuestado como consecuencia de la pandemia", especifica la junta directiva del Real Madrid.



De esta forma, para la temporada 2020/21 se presupuestan ingresos de 616,8 millones de euros, lo que representa una disminución del -14% respecto al ejercicio 2019/20, "que ya fue afectado por la pandemia en los ingresos de su último cuatrimestre, y del -25% respecto al presupuesto 2019/20 anterior a la pandemia, que fue de 822,1 millones de euros", apunta el club capitalino.



"A pesar de las medidas de ahorro que se están implementando, el resultado después de impuestos va a verse afectado sensiblemente por esta significativa pérdida de ingresos, si bien el club intentará materializar oportunidades de mejora para tratar de equilibrar el resultado como se logró en el ejercicio anterior", añade en su nota pública.



OBRAS DEL SANTIAGO BERNABÉU



En cuanto al proyecto de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid explicó que las obras en el ejercicio 2019/20 se han realizado "según lo previsto, compensándose la parada de la actividad decretada por el Gobierno en el período del 30 de marzo a 13 abril con la mayor facilidad para la realización de las obras que ha supuesto la no celebración de partidos en el estadio Santiago Bernabéu desde el 14 de marzo".



Hasta la fecha, la inversión acumulada del 13 veces campeón de Europa asciende a 113,7 millones de euros y asegura haber realizado la primera disposición del préstamo por importe de 100 millones de euros.



Asimismo, en este ejercicio tuvo lugar la "fusión por absorción, con efectos 1 de julio 2020 y por tanto ya dentro del ejercicio económico 2020/21, del Club Deportivo Tacón, de fútbol femenino, por parte del Real Madrid C. F., fusión que había sido aprobada por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2019".



En otras cuestiones, el Real Madrid recordó que sus jugadores y técnicos de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto, junto con los principales ejecutivos de las distintas direcciones del club, acordaron "rebajar voluntariamente su retribución para este año en un 10%", además de haber realizado 3,3 millones de euros en donaciones destinadas a la compra de material sanitario para combatir la pandemia, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al Centro de Insumos Sanitarios.



Por último, el club presidido por Florentino Pérez también publicó la contribución del Real Madrid a ingresos Fiscales y Seguridad Social en el ejercicio 2019/20, que ascendió a 286,4 millones de euros, además de poseer un patrimonio neto de 533 millones de euros, una tesorería de 125 millones de euros (excluida la tesorería propia del proyecto de remodelación del estadio) y diferentes pólizas de crédito a largo plazo.