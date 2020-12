Funcionario electoral de Georgia pide a Trump que no inspire actos violentos

Washington, 1 dic (EFE).- Gabriel Sterling, un responsable electoral del estado Georgia (EEUU), instó este martes al presidente saliente, Donald Trump, a que deje de inspirar actos violentos, después de que varios funcionarios y empleados recibieran amenazas en este estado.

Sterling, un alto funcionario de la oficina del secretario de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, dedicó duras palabras contra Trump y los dos senadores republicanos del estado, David Perdue y Kelly Loeffler, en una rueda de prensa.

"Señor presidente, parece que usted ha perdido el estado de Georgia. Estamos investigando, hay siempre una posibilidad, lo entiendo, usted tiene derecho a ir a los tribunales, de lo que usted tiene capacidad -y necesita dar un paso adelante y decirlo- es de dejar de inspirar a la gente que comete actos potenciales de violencia".

"Alguien va a resultar herido -advirtió-, alguien va a recibir disparos, alguien va a ser asesinado".

Trump no ha reconocido aún su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre, que perdió frente al demócrata Joe Biden, al alegar sin pruebas que hubo fraude electoral.

Los abogados del presidente saliente han presentado demandas en una serie de estados clave, como Georgia, de las que la mayoría han sido desestimadas por la Justicia.

Sterling mencionó en la rueda de prensa que un trabajador electoral en el condado de Gwinnett había recibido amenazas de muerte, después de que un defensor de teorías conspiratorias hiciera circular por internet videos de ese empleado, en los que era identificado y se aseguraba que estaba manipulando datos electorales.

Sterling, que no identificó a la persona amenazada, señaló que es un técnico "veintitantos años" de la empresa Dominion Voting Systems, el fabricante de las máquinas de conteo de papeletas electorales que se ha convertido en blanco de todo tipo de teorías conspiratorias, apoyadas públicamente por Trump y su abogado personal, Rudy Giuliani, sobre un hipotético fraude en los comicios.

Sterling agregó que tanto él como Raffensperger y su esposa han recibido también amenazas.

Dirigiéndose a Trump, espetó: "Debe parar. Esto son elecciones, esta es la espina dorsal de la democracia y todos los que no han dicho una maldita palabra son cómplices de esto. Es demasiado, no está bien", dijo Sterling.

Georgia certificó la victoria de Biden en los comicios el pasado 20 de noviembre y actualmente está llevando un segundo recuento a petición de los abogados de Trump, aunque los responsables del estado ya han advertido de que no se espera que el conteo vaya a alterar el resultado.