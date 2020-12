Estados Unidos.- La 'startup' española Jeff levanta 17,4 millones en una ronda para su expansión a EEUU

02/12/2020 App de Jeff ECONOMIA JEFF



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La 'startup' española Jeff ha levantado 21 millones de dólares (unos 17,4 millones de euros) en una ronda de financiación de serie 'B' liderada por los fondos All Iron Ventures, Alma Mundi Ventures y FJ Labs, y el emprendedor Javier Rubio, a través del vehículo Alcor Ocean, según informó en una nota de prensa.



Esta ronda también ha contado con la participación de socios nuevos como Angels --brazo inversor del empresario Juan Roig, fundador y máximo accionista de Mercadona--; e Innvierte, el vehículo de inversión de CDTI. Entre los socios que continúan en el proyecto figuran la familia Gómez-Trenor a través de su sociedad patrimonial Nalpa y el fondo de 'venture capital' Addventure.



Esta ronda, que se suma a los 22 millones de dólares (18,2 millones de euros) levantados anteriormente, tiene como objetivo la expansión a Estados Unidos con la apertura de la primera oficina en Nueva York en enero, la consolidación de los mercados actuales y la inversión en su producto tecnológico para los emprendedores de su red.



Jeff es una plataforma para emprendedores con su concepto 'business in a box'; mediante el cual ofrece todo lo necesario para poner en marcha un negocio, bajo el paraguas de su marca y con herramientas de formación, marketing, software de gestión e inteligencia de datos para optimizar los recursos y maximizar los beneficios. Tiene presencia en 40 países de Latinoamérica, Europa, África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático; y cuenta con más de 2.300 tiendas vendidas.



En 2018, Mr Jeff adquirió la franquicia de lavandería Lava e Leva, con más de 350 puntos de venta en Brasil. En 2019 transformó su modelo de negocio para convertirse en un ecosistema de servicios del día a día y cambió su nombre corporativo, de Mr Jeff a Jeff.



Dicha evolución se materializó con el lanzamiento de tres nuevos verticales. El de fitness, Fit Jeff, se articuló a través de la compra de la plataforma española de entrenamiento Entrenarme, con su plataforma SpaceFit. Por su lado, el vertical de belleza Beauty Jeff se lanzó en colaboración con la cadena de centros de belleza Oh my Cut!. El último paso ha sido el lanzamiento, en marzo de este año, de una cuarta línea de negocio, Relax Jeff, centrada en los masajes y el bienestar.